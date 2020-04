Webinar SEC – Federcasse: parliamo di lavoro.Continuano le iniziative in preparazione della seconda edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

Serie A, Rezza (ISS): "Calcio non a rischio zero, scelta difficile"

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2020 Serie A, Rezza (ISS) calcio non a rischio zero, scelta difficile La conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Presente il presidente Silvio Brusaferro, con l'epidemiologo Giovanni Rezza il presidente del Css Franco Locatelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev