STM Pharma Pro, dopo il nome, scelto il nuovo AD della divisione logistica: una guida tutta al femminile.

(Napoli, 22 aprile 2020) - Napoli, 22 aprile 2020 - STM Pharma Pro, operatore logistico del farmaco, tra le prime aziende del settore a Capitale interamente Italiano, si struttura per le sfide del mercato del prossimo futuro. Prima la creazione di una divisione dedicata ai Clinical Trials, attraverso l’incorporazione della Euromed CSS a giugno del 2019, poi l’apertura di due nuovi siti in Grezzago, STM punta ad essere sempre più il riferimento per la Supply Chain delle Aziende del Farmaceutico.

Il nuovo AD della divisione logistica dell’Azienda, facente capo al Gruppo Petrone, è Monica Mutti.

Laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche e Master MBA conseguito presso 24 Ore Business School, è cresciuta professionalmente in CD Group, dove ha avuto, negli ultimi anni, la responsabilità della divisione farmaceutica.

Eletta ,per quattro mandati consecutivi, Consigliere Nazionale in Assoram, Associazione di categoria dei distributori primari del farmaco, ne è stata Vice Presente fino allo scorso marzo.

Nel 2018 premiata da Assologistica con il riconoscimento di «logistico dell’anno» per il settore health care.

Monica Mutti affianca l’altro amministratore per la divisione IMP, Marina Farina, già alla guida di Euromed CSS.

“Il Consiglio di Amministrazione ha scelto una guida tutta la femminile”, commenta Pierluigi Petrone, confermato Presidente.

