TWT seleziona Ribbon per supportare la trasformazione digitale dei suoi clienti

La soluzione con minimo ingombro C20 Call Session Controller per servizi business e l'interfunzionamento dei dispositivi legacy riduce il costo totale di proprietà e consente di concentrarsi sulla produzione di fatturato

WESTFORD, Massachusetts, 22 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), fornitore mondiale di soluzioni software di comunicazione in tempo reale e network per fornitori di servizi, aziende e settori di infrastrutture critiche, ha annunciato oggi che TWT, azienda italiana leader nella fornitura di servizi di telecomunicazione e ICT, ha selezionato il C20 Call Session Controller di Ribbon per permettere ai propri clienti di posizionarsi con successo nell'ambiente contemporaneo altamente competitivo e in rapida evoluzione.

"Quando abbiamo iniziato a cercare un sostituto per il nostro CS2000, siamo rimasti impressionati dalla piattaforma con minimo ingombro C20 di Ribbon," ha affermato Brian Turnbow, Chief Technology Officer di TWT. "La C20 ci ha permesso di consolidare il nostro sistema in uno estremamente compatto che riduce il consumo di energia e che allo stesso tempo riesce ad estendere la nostra capacità di chiamata e la disponibilità di funzioni. La coerenza della gestione, del provisioning, della fatturazione, dei metodi e dei protocolli fornisce compatibilità a tutti i nostri sistemi e permettono di effettuare un cambio facile senza costi aggiuntivi di sviluppo, consentendoci di concentrare le nostre risorse sul business."

Molte imprese trovano ostico pianificare aggiornamenti ai più recenti servizi UC poiché avrebbero la scoraggiante necessità di sostituire i telefoni e le infrastrutture di cablaggio legacy. La piattaforma C20 Call Session Controller di Ribbon è progettata per permettere a queste imprese di accedere ai servizi di prossima generazione che il business di oggi richiede e, al contempo, per aiutarle a risparmiare in maniera significativa sui costi grazie all'estensione della vita dei dispositivi e delle infrastrutture legacy.

"TWT è un attore chiave nel mercato italiano e siamo entusiasti di supportarli nelle loro esigenze di trasformazione del network," ha dichiarato Tony Scarfo, Executive Vice President e General Manager, Cloud and Edge Business Unit di Ribbon. "La nostra capacità di fornire loro un'efficienza dei costi network, di accelerare il time to market e di consentire ai nuovi servizi IP di rimanere competitivi nel panorama industriale, in continua evoluzione, permetterà a TWT di continuare a fornire ai propri clienti le soluzioni digitali richieste oggi dal mondo del business."

TWTTWT è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni. Opera, dal 1995, nel mercato B2B. Forte di una costante evoluzione della propria infrastruttura, TWT si propone come interlocutore unico in grado di offrire soluzioni innovative, "chiavi in mano", che migliorano costantemente il valore del business dei propri clienti: fibra e soluzioni dati ad alta velocità, servizi Voce, Unified Communication, Cloud, Server dedicati e virtuali e un Data Center tecnologicamente avanzato che garantisce massima scalabilità, affidabilità e sicurezza. Per maggiori informazioni, visitare il sito twt.it

Informazioni su Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN), che ha recentemente effettuato una fusione con il gruppo ECI Telecom Group, offre soluzioni software di comunicazione globale e network per fornitori di servizi, aziende e settori di infrastrutture critiche. Il nostro profondo impegno nei confronti dei nostri clienti è quello di aiutarli a modernizzare i loro network per aumentare il posizionamento competitivo e i risultati di business nel mondo smart, sempre in movimento e oggi affamato di dati. Il nostro portafoglio di soluzioni innovative end-to-end offre una scalabilità, prestazioni, agilità e automazione senza precedenti che comprendono soluzioni IP core to edge, offerte cloud UCaaS/ CPaaS, strumenti di analisi e sicurezza software all'avanguardia, oltre a soluzioni di networking ottico e a pacchetti che sfruttano la tecnologia Elastic Network di ECI. Per maggiori informazioni su Ribbon visitare il sito rbbn.com e per maggiori informazioni sul nostro portafoglio di soluzioni di networking ottico e a pacchetti visitare il sito ecitele.com.

