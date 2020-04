Caffè Borbone torna in comunicazione e lancia quattro nuovi spot

(Milano, 21 aprile 2020) - Il primo soggetto sarà on air da Domenica 19 Aprile in TV e sui social

Milano, 21 Aprile 2020 - Caffè Borbone, azienda leader nella produzione specializzata di cialde e capsule sul territorio nazionale e internazionale, torna in comunicazione e lancia quattro nuovi spot. Il primo, in Tv a partire da domenica 19 aprile, è dedicato alla linea compostabile, prodotto molto apprezzato perché risponde alla vocazione green di molti consumatori garantendo un completo smaltimento nell’umido e, di conseguenza, rispettando l’ambiente.

Innovazione, sostenibilità e tradizione, intesa come valore aggiunto legato al gusto dell’espresso napoletano riconosciuto e imitato in tutto il modo. Saranno questi i leit motiv di ogni spot, in piena coerenza con la nuova strategia, pensata per esprimere al meglio le specificità dei prodotti attraverso una storia emozionale in grado di narrarne, di volta in volta, il valore specifico in chiave esperienziale e in coerenza con il target di riferimento. Inoltre, ogni spot sarà anche focalizzato sulle peculiarità del singolo prodotto e dei propri valori intriseci, come per esempio accade nello spot dedicato alla linea compostabile in cui un papà si rivolge alla figlia per trasferirle il valore ecologico e sostenibile.

“Un impulso comunicativo dato dagli ottimi risultati ottenuti dalle operazioni di posizionamento del brand del 2019, e che ora rendono necessario, come secondo step, il racconto delle diverse leve, specifiche per ogni prodotto” (dichiara Mario de Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione).

A seguito di questo primo spot sui prodotti compostabili, la cui linea comprende le cialde per tutte le miscele e capsule compatibili con sistema A Modo Mio® di Lavazza® - miscela nera, saranno poi trasmessi sul piccolo schermo film che racconteranno le altre linee di Caffè Borbone. Ognuno di questi darà enfasi alla magica emozione evocata dal claim, attraverso il racconto di un’unica storia alternata da scene che mettono in luce le caratteristiche del prodotto protagonista.

La TV sarà il media principale della campagna e il piano Digital vedrà un forte utilizzo delle piattaforme social, dove i contenuti delle pagine del brand saranno utilizzati in forma emozionale e per approfondire i valori della marca.

La campagna, pianificata da MediaCom Italia, sarà on air in TV, sui principali canali nazionali, a partire da domenica 19 aprile e per le due settimane successive, con uno spot in linea con il momento contingente, di forte difficoltà, dove la rassicurazione diventa una necessità. Caffè Borbone ha messo in primo piano la famiglia, la casa, la relazione genitori/figli, dove i primi si fanno portavoce del valore del rispetto della natura da trasmettere ai propri figli. A fare da cornice il calore e la bellezza di Napoli che rimarcano l’origine e la territorialità di un’azienda che vuole tutelare la tradizione del caffè espresso facendone il suo primo valore.

Lo spot è stato prodotto dalla Casa di produzione Indiana Production.

Link:

https://youtu.be/drdcSYq7QPk

Credits:

Per la Regia: Marcello Lucini

Fotografia: Marco Alfieri

Copy: Tiziana Martini

Executive Producer: Karim Bartoletti

Senior Producer: Silvia Bergamaschi

Post Producer: Alga Pastorelli.

