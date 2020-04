SC Johnson dona un milione di dollari a favore delle iniziative relative a COVID-19 in tutta l'Europa

Supporto finanziario e donazione di prodotti per aiutare le organizzazioni sanitarie e i lavoratori in prima linea in 15 paesi europei come contributo allo sforzo globale per fronteggiare il Covid-19

RACINE, Wisconsin, 20 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Nell'ambito degli sforzi globali per combattere COVID-19, SC Johnson, un'azienda leader nel settore dei prodotti per la pulizia della casa, ha donato un milione di dollari per sostenere iniziative in tutta Europa.

Questa donazione fa parte dei dieci milioni di dollari che l'azienda ha finora reso disponibile per aiutare le organizzazioni a combattere la diffusione e l'impatto del virus in tutto il mondo. Recentemente, SC Johnson ha annunciato una partnership con Save the Children per educare e permettere ai bambini di tutto il mondo di affrontare al meglio la pandemia.

"Nella nostra famiglia di SC Johnson tutti siamo impegnati a sostenere chi è in prima linea in questa pandemia e le persone più vulnerabili nelle nostre comunità", ha dichiarato Fisk Johnson, Presidente e Amministratore Delegato di SC Johnson. "Siamo molto orgogliosi di sostenere organizzazioni in tutto il mondo che forniscono risorse e aiuti immediati a chi ne ha bisogno, e ci sentiamo profondamente toccati dai loro sforzi".

Sono state effettuate donazioni in 15 paesi europei a una serie di istituzioni e progetti impegnati ad affrontare COVID-19. Essi includono:

SC Johnson continua a valutare iniziative di risposta ai bisogni delle persone in tutto il mondo, a fronte dell'evolversi della pandemia di Covid-19.

Per ulteriori informazioni su come aiutare a proteggere la propria famiglia, visita il sito www.scjohnson.com/covid19 e il sito web del CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/.

