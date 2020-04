Cast Bolzonella dona mascherine per supportare lotta al COVID-19

(Milano 16 aprile 2020) - Milano, 16 Aprile 2020. 20 mila mascherine donate all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, ma l’obiettivo è 1 milione

Continua la lotta al COVID-19, che da mesi mette a dura prova popolazione e sanità italiana, complice la carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), macchinari e posti letto per la cura dei pazienti. Una condizione che espone anche gli operatori sanitari al rischio di contagio.

Cast Bolzonella pensa al mondo della sanità italiana e dei volontari. Per offrire il suo supporto, ha deciso di donare il 10% delle mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 importate, destinandole al Policlinico Universitario di Padova e alla Protezione Civile.

Al momento l’ospedale ha già ricevuto 20 mila mascherine, Cast Bolzonella mira però a raggiungere quota 1 milione di DPI donati nei prossimi mesi. Un’iniziativa di grande solidarietà che arriva da una realtà fatta di persone, prima che di professionisti.

On line il nuovo sito per il rifornimento di mascherine, gel disinfettante e guanti

Per essere vicina anche alle imprese che sono attive nonostante l’emergenza, l’azienda Cast Bolzonella, specializzata in abbigliamento da lavoro, ha attivato un nuovo sito in cui vengono descritte le specifiche dei DPI indispensabili per proteggersi dal coronavirus.

Grazie a www.antinfortunistica-dpi.itè possibile acquistare mascherine chirurgiche monouso, mascherine FFP2 monouso, gel disinfettante per mani e guanti in nitrile. Tutto il necessario per lavorare con maggior serenità, riducendo al minimo il rischio di essere esposti al COVID-19 e trasmetterlo ai propri familiari.

Il ruolo delle imprese è infatti, oggi, più che mai determinante per la tutela della salute dei dipendenti, costretti ad affrontare, non solo il rischio di infortuni sul lavoro, ma anche la possibilità di contrarre un virus molto pericoloso. E sono proprio le richieste da parte delle aziende italiane ad aver spronato Cast Bolzonella all'avvio di questo nuovo progetto.

Nata nel 1970, Cast Bolzonella è un’azienda veneta (la sede è a Vigonza) attiva in Italia e all’estero, che produce e vende all’ingrosso divise e abbigliamento da lavoro professionale. Nel suo percorso pluridecennale, si è trasformata da impresa a conduzione familiare a una realtà più strutturata e dotata di uno studio stilistico interno. Oggi esporta la qualità e lo stile del vestire italiano nei cinque continenti.

