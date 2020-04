ZTE assiste China Mobile nell'invio del primo messaggio cinese 5G

SHENZHEN, Cina, 10 aprile 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei più importanti provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha aiutato oggi la filiale del Zhejiang di China Mobile ad inviare il primo messaggio 5G in Cina sulla base dello standard GSMA UP2.4 nella città cinese di Hangzhou, rendendo così, China Mobile, il primo operatore cinese ad implementare il 5G Message Center (5GMC).

Si prevede che la messaggistica 5G di China Mobile entri in uso commerciale entro la fine di giugno 2020, il che rappresenta un conto alla rovescia formale per l'utilizzo commerciale dei messaggi 5G in Cina.

Questo primo messaggio 5G ha realizzato l'interconnessione tra il sistema di messaggeria 5G e Chatbot o l'apparecchiatura di rete esistente, implementando la trasmissione point-to-point di messaggi multimediali come foto, video, location e file.

La comunicazione tra il terminale e l'applicazione industriale di nuova generazione Chatbot è implementata sfruttando la piattaforma MAAP, quindi migliorando notevolmente l'esperienza multimediale degli utenti dei terminali e accelerando l'utilizzo commerciale dei messaggi 5G.

La filiale del Zhejiang di China Mobile è la prima unità pilota della messaggistica 5G di China Mobile. Il suo sistema 5GMC, costruito da ZTE, impiega un'architettura NFV basata totalmente su cloud ed una soluzione leggera integrata.

In aggiunta alla compatibilità con le versioni precedenti di brevi messaggi 2G/3G/4G, il sistema 5GMC fornisce anche servizi di messaggeria 5G del tutto nuovi, con messaggi potenziati e messaggi di business e un upgrade dei messaggi brevi a messaggi multimediali, messaggi card e applicazioni Chatbot.

Di conseguenza, gli utenti dei terminali 5G e gli utenti del settore possono provare i servizi one-stop, come ricerca, dialogo, interazione e pagamenti nella finestra di messaggio, senza bisogno di installare alcuna app, accedendo quindi direttamente alle applicazioni degli operatori e di parti terze.

Informazioni su ZTE

ZTE è impegnata nei servizi di messaggistica 5G di China Mobile da lungo tempo. Essendo un service provider di messaggistica tra i leader mondiali, ZTE ha lavorato a stretto contatto con China Mobile per guidare e promuovere la costituzione di standard internazionali di messaggistica 5G. Ad esempio, ZTE ha assistito China Mobile nel completare la certificazione GSMA UP per la prima volta nel mondo, e organizzato il test di interattività dei messaggi 5G per i tre maggiori operatori cinesi, gettando così delle solide basi per lo sviluppo della messaggistica 5G.

