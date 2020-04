Correzione agli intervalli incerti per la previsione cumulativa dei decessi dovuti a COVID-19 in Europa

SEATTLE, 8 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Un errore involontario nel caricamento dello strumento di visualizzazione dei dati ha causato da parte dell' IHME il rilascio di intervalli non corretti nel numero di decessi cumulativi dovuti a COVID-19, in un comunicato stampa del 7 aprile e sul sito internet. In particolare, l'errore è associato con l'intervallo dei possibili decessi totali cumulativi lungo il corso della pandemia – tra la previsione più bassa del numero atteso di decessi cumulativi, la "mediana" o il numero probabile di decessi potenziali, e il numero più alto di decessi cumulativi. Le cifre all'interno della visualizzazione dell'intervallo di decessi giornalieri, e della domanda in termini di ospedalizzazioni, posti letto in terapia intensiva giornalieri e respiratori sono corrette. L'IHME si scusa dell'errore nel caricamento dei dati.

I decessi sotto proiettati forniscono gli intervalli corretti. L'IHME continuerà ad aggiornare quotidianamente le necessità ospedaliere, di respiratori, e le proiezioni dei decessi.

Le previsioni future rifletteranno l'approccio corretto. Si prega di visitare il sito healthdata.org per ulteriori informazioni.

