Oss. Eurobet: grande attenzione per campionato bielorusso

(Roma, 27 marzo 2020) - Roma, 27 marzo 2020 - In un momento in cui è imperativo restare a casa - se non per i pochi motivi di stretta necessità - la totale assenza di sport si fa purtroppo sentire. E se l’emergenza sanitaria in atto ha fermato gli eventi sportivi in praticamente tutto il mondo, a fare eccezione è la Bielorussia che ha deciso di far partire regolarmente la stagione di calcio, con i tifosi sugli spalti. Il Paese per il momento ha registrato meno di cento contagiati e nessun decesso e probabilmente spera che la chiusura delle frontiere sia sufficiente a tenerlo al riparo da un peggiorare della situazione.

E il desiderio di normalità e distrazione – secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Eurobet – ha fatto registrare un incredibile successo per la diretta streaming della prima giornata disponibile sul sitowww.eurobet.it.

E se il campionato bielorusso nel passato non ha offerto grande interesse con i 13 scudetti consecutivi del Bate Borisov - serie interrotta solo l’anno scorso dall’affermazione della Dinamo Brest - questa stagione potrebbe vedere molti italiani diventare spettatori appassionati. E probabilmente le sorprese non mancheranno giudicando dai sorprendenti risultati della prima giornata con i campioni uscenti fermati sul pareggio e la favorita Bate Borisov addirittura sconfitta per 3-1.

E come è facile immaginare sono già partite le sfide tra gli amici per chi è più competente e più capace di fare previsioni sui prossimi risultati. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) la partita che ha attirato maggiormente gli scommettitori è il derby di Minsk, con un sorprendente 73% di scelte per la vittoria del FC Minsk ed appena il 13% per l’affermazione della Dinamo Minsk. Sicuramente pochi i gol attesi, con il 79% dei tifosi che si aspetta meno di 3 gol nel tabellino finale. La partita dal risultato più scontato sembra essere quella che vede il Bate Borisov giocare sul campo dello Slavia Mozyr. Ben il 96% si aspetta l’immediato riscatto della squadra più vincente della Bielorussia.

Scarsa fiducia, infine, nei campioni uscenti della Dinamo Brest, attesi da un pareggio sul campo dello Slutsksakhar Slutsk per il 55% degli appassionati mentre solo il 29% li vede vittoriosi in trasferta.

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

