AvaTrade introduce la migliore esperienza di trading sulle opzioni da mobile

DUBLINO, 25 marzo 2020 /PRNewswire/ -- In periodi turbolenti come questi, AvaTrade, un broker di CFD leader premiato, non solo continua ad essere operativo come di consueto, ma innova introducendo una nuova esperienza di mobile trading estremamente tecnologica, innovativa e facile da usare, come da anni non si vedeva nel settore e pensata appositamente per i trader FX e di opzioni.

AvaOptions Mobile è una nuova piattaforma avanzata che permette di fare trading nel FX e con le opzioni e include la gestione del rischio, segnali di trading, grafici personalizzati, un calendario economico e molto altro ancora. La piattaforma è intuitiva e formativa, con una guida integrata alle strategie che vanta più di una decina di strategie per le opzioni che possono essere eseguite con pochi clic, e una GUI brevettata per mostrare il rischio e il rendimento di ogni operazione valutando il contesto passato e i possibili esiti futuri.

Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade commenta così: "Il trading di opzioni non è mai stato così semplice e il trading FX non è mai stato così chiaro.Crediamo che i nostri trader si meritino il meglio e grazie a questa app superiore e premium per mobile continuiamo a fornire loro tecnologie e piattaforme innovative".

AvaTrade, broker forex e di CFD regolamentato e premiato, è stato fondato nel 2006 e offre oltre 1000 strumenti finanziari, oltre ad una gamma completa di piattaforme di trading d'eccellenza e un'app all'avanguardia per il trading da mobile, AvaTradeGO. I clienti beneficiano di account manager personali, una raccolta esaustiva di materiali formativi e un supporto clienti multilingue. AvaTrade si adatta alle esigenze dei trader di qualsiasi livello e garantisce un trading sicuro con un livello di crittografia avanzato e conti completamente segregati. AvaTrade è regolamentato in otto giurisdizioni ed ha ottenuto di recente il riconoscimento di broker più regolamentato del 2020 da The European, una delle pubblicazioni economiche leader al mondo.

