Vuoi il meglio per l’abbigliamento moto? Prova Mg Moto Store

(Palermo, 23 Marzo 2020) - Palermo, 23 Marzo 2020 - Mg Moto Store, www.mgmotostore.com, non è un semplice e-commerce specializzato nel mondo delle due ruote. Alla base della piattaforma d’acquisto digitale c’è la professionalità di chi opera nel mercato tradizionale dal 1998. È l’anno di fondazione del negozio di Palermo, centro divenuto, in breve, riferimento per gli amanti delle moto alla ricerca di accessori e abbigliamento tecnico dei top brand.

È da questo percorso che prende forma lo shop digitale mgmotostore.it. L’obiettivo è fornire massima attenzione e sicurezza al cliente, che può contare sulla preparazione e serietà della squadra di lavoro. Ne sono un diretto riflesso le politiche di vendita. Le spedizioni sono veloci e affidabili, vengono utilizzati esclusivamente corrieri con comprovata esperienza, così da assicurare al cliente spedizioni rapide e prodotti integri.

Uno degli aspetti che caratterizzano l’acquisto su Mg Moto Store è l’assistenza dedicata, fornita da amanti delle due ruote oltreché veri specialisti del settore. Il supporto riguarda ogni fase dell’acquisto e si realizza via telefono (091 325241), email (info@mgmotostore.it), WhatsApp (366 7256992) e chat online.

A ciò s’aggiungono pagamenti facili e sicuri. Le modalità mettono il cliente a riparo da qualunque rischio, le opzioni sono: carta di credito, bonifico bancario e PayPal. E le spedizioni in Italia per ordini superiori a 200 euro sono gratuite.

Abbigliamento moto e gli altri articoli dell’offerta MG Moto Store

Su mgmotostore.it sono disponibili articoli dei migliori marchi relativi al mondo delle due ruote: dall’abbigliamento ai caschi, dagli accessori all’elettronica, agli antifurti. Nell’ambito dei prestigiosi brand in catalogo troviamo: Abus, Agv, Airoh, Alpinestars, Arai, Ariete, Belstaff, Blauer, Clover, Garmin, Givi, Momodesign, Nolan, Schuberth, Shoei, Sidi, Spidi, Suomy e molti altri.

In merito agli ultimi arrivi Alpinestars, ad esempio, figura la giacca in pelle uomo GP Plus R V3 - 1321 BlackRedFluoWhite. Si tratta di una giacca in pelle pieno fiore premium, concepita per chi ama andare in pista e ricerca le migliori prestazioni. È caratterizzata da un profilo anatomico, in grado di assicurare eccellenti doti di comfort e vestibilità. Quanto alla sicurezza, è stata implementata l’armatura Alpinestars Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti.

Un altro prodotto recente della collezione Alpinestars è il giubbotto donna Stella T-SPS waterproof, 1239 BlackWhiteFucsia. Questa giacca impermeabile dispone di un guscio principale in politessuto avanzato per alti livelli di resistenza allo strappo e all'abrasione. Dal punto di vista tecnico sono presenti una membrana impermeabile completamente nastrata, prese d'aria e una fodera termica rimovibile. Grazie a questa dotazione, si rivela una giacca capace di garantire ottime performance in diverse condizioni metereologiche.

Se invece osserviamo, più in generale, gli ultimi arrivi, abbiamo Schuberth casco jet M1 Pro, Clover guanto uomo Predator, Clover giubbotto donna Ventouring-3 lady, Clover giubbotto uomo Ventouring-3 e Arai casco integrale Concept-X, solo per citarne alcuni.

Malgrado le limitazioni imposte al commercio in virtù dell’emergenza legata al Covid-19, meglio noto come Coronavirus, Mg Moto Store conserva la sua operatività. L’e-commerce è attivo e può rispondere puntualmente a esigenze e ordini dei clienti.

PER APPROFONDIMENTI

Sito web: https://www.mgmotostore.it/it/

Abbigliamento da moto: https://www.mgmotostore.it/it/abbigliamento/

Caschi moto: https://www.mgmotostore.it/it/caschi/

Accessori moto: https://www.mgmotostore.it/it/accessori/

Antifurti moto: https://www.mgmotostore.it/it/accessori/

Outlet abbigliamento moto: https://www.mgmotostore.it/it/outlet/abbigliamento-outlet/

Outlet caschi moto: https://www.mgmotostore.it/it/outlet/abbigliamento-outlet/

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO & Digital PR

www.massimofattoretto.com