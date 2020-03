JA Solar offre ai suoi clienti moduli solari di alta qualità con celle MBB mono PERC che usano wafer di silicio drogati al gallio

PECHINO, 20 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Con la recente introduzione in tutte le aziende dei wafer drogati al gallio, JA Solar è diventato il primo marchio al mondo a produrre in serie celle e moduli MBB mono PERC ad alta efficienza usando wafer drogati al gallio.

JA Solar, produttore leader mondiale di prodotti fotovoltaici con elevate prestazioni, ha annunciato che tutte le sue linee di produzione di celle MBB mono PERC e i relativi moduli possono essere riconvertiti per produrre moduli e celle che utilizzano wafer di silicio drogati al gallio. Integrandosi con la tecnologia PERC-SE e i wafer di grandi dimensioni, la tecnologia di drogaccio al gallio migliora costantemente le prestazioni sia delle celle che dei moduli.

Nel 2019, Shin-Etsu Chemical ha concesso i suoi diritti di proprietà intellettuale dei "wafer di silicio drogati al gallio per la produzione di celle solari", aprendo così la strada a JA Solar per l'utilizzo dei wafer drogati al gallio in tutto il mondo. L'applicazione di wafer di silicio drogati al gallio alle celle solari può mitigare il principale problema dovuto alla degradazione indotta dalla luce (LID), che limita la prestazione dei moduli solari con i tradizionali wafer al silicio.

La tecnologia dei wafer di silicio drogati al gallio consente di migliorare le prestazioni nella produzione di energia, in particolare fornisce una stabilità altamente migliorata che garantisce ai clienti vantaggi a lungo termine.

Jin Baofang, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di JA Solar ha dichiarato, "JA Solar si impegna a costruire il rispetto e il riconoscimento dell'importanza della proprietà intellettuale. Pur concentrandoci sulla ricerca e sull'innovazione, applichiamo tecnologie avanzate di terze parti per ottimizzare ulteriormente le prestazioni dei nostri prodotti. L'applicazione di wafer drogati al gallio nella produzione delle celle e i moduli MBB mono PERC ci permette di fornire ai nostri clienti mondiali prodotti solari migliori e aiutare la realizzazione della grid parity."