Alimentazione, salute e benessere: tutto ciò che troviamo su latuadietapersonalizzata.it

(Roma, 20 marzo 2020) - L’alimentazione è la chiave per una vita più lunga, per una salute migliore, per il benessere del corpo. Questo è l’assunto da cui è nato il blog Latuadietapersonalizzata, progetto attivo ormai da alcuni anni, che propone notizie interessanti, ricette light e una dieta perfetta per ogni situazione. Chi desidera trovare notizie su come preparare piatti salutari, ma anche su come conservare al meglio gli alimenti o, perché no, sulla predisposizione di un orto sul balcone, reperisce tutto ciò che cerca sul sito latuadietapersoalizzata.it.

La fondatrice del blog è Maria Di Bianco, biologa nutrizionista; l’idea è quella che solo chi ha esperienza in materia possa trattare di argomenti importanti quali la salute e l’alimentazione. Nel corso degli anni la dottoressa Di Bianco è riuscita a raggruppare alcuni esperti in ambito alimentazione, che collaborano alla stesura degli articoli per il blog. La redazione è quindi composta da soggetti che fondano le loro conoscenze su solide basi scientifiche, ma anche da appassionati di cucina e di internet. Il team è riuscito a creare una formula vincente, notizie quotidiane sugli eventi collegati all’alimentazione, ma anche ricette, curiosità e suggerimenti per la bellezza fai da te.

Un’ampia fetta del blog è occupata dalle ricette, studiate per essere gustose, salutari e leggere. Quasi quotidianamente sono suggeriti nuovi piatti, che sappiano coniugare la salubrità degli ingredienti e delle cotture con un’alimentazione sana, che promuove il benessere. Le ricette light disponibili sul sito sono adatte a tutti, con anche qualche suggerimento per i dolci più leggeri o le ricette vegetariane, in modo da accontentare anche le persone più esigenti.

Molto importante è anche la sezione dedicata alle diete, mantenente sempre un approccio scientifico. I suggerimenti sono svariati, perché ognuno possa trovare uno stile alimentare adatto alle proprie abitudini, senza doversi sottoporre a importanti deprivazioni, cosa che si può fare solo se seguiti da un medico esperto in questo tipo di settore. Ogni intervento è perfettamente chiaro ed esplicativo, evitando di dare suggerimenti vaghi e indicando le fonti da cui i vari consigli sono stati presi.

Chi ama interessarsi alle diete e all’alimentazione solitamente si interessa anche di salute e benessere, il sito latuadietapersonalizzata offre anche questo. Piccoli suggerimenti per gli esercizi da effettuare ogni mattina o su come preparare maschere e creme fai da te.

Se si è alla ricerca di qualche interessante notizia riguardante le diete, la salute e il benessere latuadietapersonalizzata.it è decisamente il blog adatto ad un approfondimento quotidiano.

Sono particolarmente interessanti le sezioni dedicate alle ricette light

https://www.latuadietapersonalizzata.it/category/ricette-light-dietetiche/

E a salute e benessere

https://www.latuadietapersonalizzata.it/category/salute-e-benessere/

Latuadietapersonalizzata.it è un portale che ha fatto della salute e del benessere la tematica fondamentale del sito.

Giornalmente vengono affrontate in modo approfondito tematiche legate alla dieta e alla corretta alimentazione, oltre a fornire consigli sui rimedi naturali e la loro efficacia.

La fondatrice è laureata in Scienze della Nutrizione e in tecniche Erboristiche, quindi esperta sia nell’ambito della sana alimentazione che nell’utilizzo dei rimedi naturali per migliorare il nostro benessere fisico.

CONTATTI

Maria Di Bianco

info@latuadietapersonalizzata.it