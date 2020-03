Oss. Eurobet: Amici 19, favorita Gaia Gozzi con il 37%

(Roma, 20 marzo 2020) - Il prossimo ad uscire il ballerino Jacopo Ottonello

Dopo l’uscita di Valentin per lo scontro con Maria De Filippi che lo ha portato ad abbandonare lo studio senza misurarsi nella sfida con Jacopo, c’è molta attesa per la quarta puntata live di Amici di Maria De Filippi, programmato il venerdì sera per i cambi di palinsesto legati all’emergenza Covid 19.

E proprio Jacopo, forse graziato dalla mancata sfida, è il candidato numero uno ad essere il prossimo eliminato per il 95% degli appassionati secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it).

Molto più bilanciata sembra essere la sfida per la vittoria finale con il37% che vede vincitrice l’italo brasiliana Gaia Gozzi, probabilmente forte anche della precedente esperienza nel talent X Factor dove è arrivata ad un passo dalla vittoria finale nella decima edizione. Subito dietro nei pronostici compare un'altra cantante, Mirella Nyvinne Pinternagel, - per tutti Nyv - concorrente sin dalla prima puntata di questa edizione di Amici e capace di conquistare il pubblico per la sua voce suadente e accreditata del 23% delle scelte.

A chiudere un terzetto tutto femminile e tutto di cantanti, con il 16% troviamo Giulia Molino che - dopo aver provato senza successo a conquistare un banco ad Amici nel 2017 - è finalmente riuscita ad affermarsi, conquistando tra le prime la maglietta verde del serale.

Secondo l’Osservatorio Eurobet non troppo diverse sono le aspettative per il podio in ordine: il più giocato è quello che vede rispettato l’ordine delle preferenze tra i vincitori “Gaia-Nyv-Giulia” con il 28% delle preferenze, seguito da quello che vede Javier – finalmente un ballerino – salire sul podio formato da “Gaia-Nyv-Javier” con il 21% delle giocate ed infine quello che segnerebbe la sorpresa con l’affermazione di Giulia seguita da Gaia e Nicolai, il terzo ballerino ancora in gara scelto dal 14%.

