Solidarietà Digitale Coronavirus: FAX Gratis per tutti

(Londra 20 marzo 2020) - Si tratta di un esclusivo servizio online messo a disposizione dal portale LetteraSenzaBusta.com che consente di invare FAX gratuiti senza spendere soldi e utiilizzabile da tutti: aziende pubbliche e private, professionisti e privati cittadini.

In questi giorni di piena emergenza Coronavirus, in cui quasi tutti siamo costretti a rimanere a casa, ecco una buona notizia per chi ha bisogno di inviare un FAX. Il servizio FAX Gratis offerto dal portale LetteraSenzaBusta.com, l’Ufficio Postale Online N°1 in Italia, permette di inviare fax gratuiti direttamente online dal proprio pc, tablet o smartphone, senza il bisogno di possedere un apparecchio fax o uno scanner, senza scaricare alcun software e soprattutto senza dover uscire di casa o dall'ufficio.

FAX Gratis permette di inviare fax in tutta Italia, anche a numeri verdi con prefisso 800 e 803, fino ad un massimo di 10 pagine per invio e a qualsiasi ora del giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno.

L’unico limite imposto nell’uso del servizio è il divieto di inviare fax a scopo promozionale o pubblicitario o inviare disdette e recessi di contratti o abbonamenti; inoltre viene richiesto di utilizzare il servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, visto che lo stesso è gratuito al 100%.

Come inviare un FAX Gratis dal pc o smartphone senza spendere un centesimo?

Per spedire un FAX Gratis basta accedere al sito web LetteraSenzaBusta.com, cliccare sul tasto FAX Gratis, seguire semplici istruzioni ed inserire:

• il mittente

• il numero di fax del destinatario

• l’oggetto del fax e un breve messaggio iniziale

• file in formato pdf, jpg o png per un massimo di 10 pagine

l servizio prevede fino a ben dieci tentativi di consegna e comunica via email l’esito della consegna, con la possibilità di scaricare il rapporto di trasmissione del fax inviato.

Chi non fosse in possesso di un pc, può inviare un FAX Gratis anche dal proprio smartphone, grazie all’APP LetteraSenzaBusta disponibile su Google Play o APP Store per dispositivi mobile Android e iOS.

In questo caso per allegare i file da spedire via fax, basterà fotografare i documenti con la fotocamera del proprio smartphone.

Oltre al servizio FAX Gratis, il portale LetteraSenzaBusta, che ha anche ottenuto il prestigioso riconoscimento OK Sito Affidabile dal Centro Studi Codacons, mette a disposizione diversi altri servizi online davvero utili in questo periodo in cui si deve restare in casa.

Ecco un breve riepilogo degli altri servizi offerti da LetteraSenzaBusta:Raccomandata Senza Busta: l’unica raccomandata online sicura e incontestabile con pieno valore legale e probatorio valido anche in giudizio.

Disdetta Certa: il servizio che consente di disdire qualsiasi tipo di contratto o abbonamento grazie a centinaia di moduli pronti per essere compilati.

Prioritaria Gold: a posta prioritaria con tracking online e avviso di consegna via email

Telegramma Low Cost: il telegramma online più economico del web.

Data Certa Online: il sistema di marcatura temporale N°1 in Europa per apporre data e ora certa a scritture private, atti e contratti.

Per maggiori informazioni: Sito web: www.letterasenzabusta.com

Numero verde: 800135834 Email: servizioclienti@letterasenzabusta.com

Social Network:

Facebook: www.facebook.com/letterasenzabusta

Instagram: www.instagram.com/letterasenzabusta

Linkedin: www.linkedin.com/company/letterasenzabusta