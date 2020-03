ZTE e China Telecom implementano il primo trial commerciale del sistema cluster a 400G su OTN

SHENZHEN, Cina, 19 marzo 2020 /PRNewswire/ --ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha implementato oggi, in concerto con la filiale di Shenzhen di China Telecom, il primo trial commerciale del sistema cluster a 400G su OTN.

Il sistema supporta 400G per un massimo di 64 lunghezze d'onda e ha una capacità 3,2 volte superiore a quella di un sistema a 100G. Una soluzione che soddisfa i requisiti di pianificazione non bloccante cross­ring delle linee private aziendali, riduce le difficoltà di gestione e manutenzione delle reti e offre in più la super velocità e la stabilità delle reti di trasporto 5G.

ZTE e la filiale di Shenzhen di China Telecom hanno implementato la prima soluzione cluster 400G su rete OTN su più nodi super­core. Ogni sito supporta 128 slot di servizio e una capacità cross­connect di 64T.

Inoltre, la soluzione soddisfa i requisiti di pianificazione non bloccante di un gran numero di servizi a granularità fine introdotti dal phasing out delle reti SDH, abilitando il trasporto ad alta velocità del 5G, la banda larga gigabit e i servizi di linee private aziendali, riducendo significativamente la complessità di manutenzione e gestione delle reti, con ingenti risparmi per i clienti.

La soluzione impiega il device per OTN di punta di ZTE, ZXONE 9700, su cui è distribuita la banda CE. Il dispositivo supporta una capacità massima di rete di 25,6T, pari a 3,2 volte quella di un sistema 100G, rispondendo alle richieste di espansione delle reti con un risparmio sugli investimenti.

Il progetto è stato realizzato con un'architettura su layer ottico ROADM a 32 gradi per poter migliorare ulteriormente l'efficienza del trasporto. L'architettura abilita le connessioni MAN e full-Mesh multidirezionali, e supporta la trasmissione one-hop, per ridurre la latenza di trasporto del servizio OTN, migliorare la user experience e allentare la pressione della larghezza di banda sui nodi core della MAN.

Le ultime valutazioni di GlobalData continuano ad assegnare alla serie ZXONE 9700 di ZTE la posizione di "Leader" nei campi "Core Packet – Optical Transport" e "Metro Packet – Optical Transport".

In virtù della consolidata esperienza tecnica e di una solida posizione sul mercato nel campo delle reti a fibra ottica, ZTE ha implementato oltre 400 reti da 100G/B100G nel mondo, per un totale di 400.000 km di fibre.

Secondo l'ultimo report di Dell'Oro Group uscito a marzo 2020, la quota di mercato dei dispositivi di rete ottici di ZTE è aumentata del 2,4% nel 2019, facendone uno dei due vendor con la crescita più alta. Come dimostrano infine i dati Omdia, ZTE è al secondo posto nel mercato OTN globale nel 2019.

Informazioni su ZTE ZTE è un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche aziendali per consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della sua strategia aziendale, ZTE si impegna a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore nei settori delle telecomunicazioni, delle tecnologie e dell'informazione. Quotata nelle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azionario H: 0763.HK / codice azionario A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 46 contratti commerciali 5G nei principali mercati come Europa, Asia Pacifico, MEA (Medio Oriente e Africa). ZTE dedica il 10% del suo fatturato annuo alla ricerca e sviluppo e ricopre ruoli di leadership in organizzazioni internazionali per la costituzione di standard normativi.

Contatti:

