ZTE lancerà il nuovo smartphone Axon 11 5G il 23 marzo

SHENZHEN, Cina, 18 marzo 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi che lancerà il suo nuovo smartphone 5G ZTE Axon 11, il 23 marzo in Cina. Dotato di funzioni e creatività di riprese video, il ZTE Axon 11 sarà compatibile sia con la modalità SA che NSA, con l'obiettivo di portare esperienze 5G eccezionali ai consumatori con i suoi vantaggi competitivi nell'area 5G.

Nel 2019, ZTE ha lanciato il suo primo smartphone 5G di punta, il ZTE Axon 10 Pro 5G, che è disponibile in più di 10 paesi su scala globale. Il ZTE Axon 10 Pro 5G è anche riconosciuto come il primo smartphone 5G disponibile in Nord Europa, Medio Oriente e Cina.

Con l'impegno ad avviare un portafoglio diversificato di dispositivi terminali 5G per soddisfare le diverse esigenze di operatori, imprese utenti e consumatori in scenari multi­servizi, ZTE ha lavorato in cooperazione con più di 30 vettori globali nel campo dei terminali 5G.

In collaborazione con il principale operatore del Giappone, SoftBank, ZTE è entrata con successo in un altro mercato 5G di alto livello, introducendo il suo primo smartphone 5G di punta, il ZTE Axon 10 Pro 5G, in Giappone. In qualità di primo operatore in Giappone ad annunciare l'impiego del 5G e fornire ai propri utenti privati i servizi 5G, SoftBank opererà prima in poche aree e poi si estenderà gradualmente alle grandi città come Tokyo, Osaka e Nagoya. In virtù del ZTE Axon 10 Pro 5G, i consumatori potranno godere di servizi 5G senza precedenti, come AR, VR, realtà Free View point (FR) e l'esperienza di gioco più veloce di sempre.

Ad oggi, ZTE si è assicurata 46 contratti commerciali 5G in tutto il mondo, coprendo Cina, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente ed altri mercati primari 5G, ed ha portato avanti strette collaborazioni sul 5G con più di 70 vettori nel mondo.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end­to­end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 46 contratti commerciali 5G in mercati primari come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (MEA). ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.

Contatti media:Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 Email: ma.gaili@zte.com.cn