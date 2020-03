Soluzione di emergenza per passare al lavoro da remoto

L'azienda di telecomunicazioni in cloud Zadarma ha introdotto un'offerta speciale per il lavoro a distanza vista la rapida diffusione del coronavirus

BURGAS, Bulgaria, 18 marzo 2020 /PRNewswire/ -- La diffusione in tutto il mondo del COVID-19, la patologia causata dal temuto nuovo coronavirus, ha indotto l'Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare ufficialmente la pandemia. Ogni giorno le notizie mostrano che un numero sempre maggiore di Paesi viene colpito, mentre eventi e voli vengono cancellati. Le aziende stanno subendo contraccolpi negativi di ampia portata: nessuno vorrebbe rallentare le proprie attività, e l'unica soluzione per mantenere il ritmo potrebbe essere passare al lavoro a distanza. Imprese di tutto il mondo, tra cui colossi come il Washington Post, incoraggiano il proprio staff a lavorare da casa. E il loro numero continuerà a crescere nel prossimo futuro.

Per facilitare una transizione fluida al lavoro da remoto, Zadarma, provider di telecomunicazioni in cloud, ha introdotto un'offerta speciale per i pacchetti telefonici aziendali. I pacchetti aziendali includono diversi numeri virtuali, chiamate in uscita verso destinazioni all'interno della regione di propria scelta, ampie funzionalità PBX, sistema CRM e altro ancora.

Di fronte all'emergenza di un'epidemia in rapida diffusione, Zadarma ha ridotto del 50% i prezzi dei pacchetti aziendali per le regioni dell'Unione Europea e del Nordamerica. Lo sconto sarà disponibile per due mesi. Per usufruire dell'offerta, è necessario inserire un codice promozionale (rispettivamente, RemoteOfficeEU o RemoteOfficeUS) nel proprio account personale Zadarma.

Tutte le aziende già clienti di Zadarma che hanno sede nei Paesi europei più colpiti dall'epidemia potranno usufruire di un'estensione gratuita dei numeri per la propria località, della durata di un mese.

I nuovi clienti potranno beneficiare di uno sconto del 50% sulle tariffe mensili per i prossimi sei mesi, applicato ai numeri di 30 Paesi, tra cui Italia, Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Stati Uniti (in quest'ultimo caso, è possibile ottenere un numero per $1 se si risiede nella zona della Baia di San Francisco, una delle aree più duramente colpite). L'elenco completo dei Paesi con sconti è disponibile sul sito web di Zadarma.

Il cofondatore e Chief Marketing Officer di Zadarma ha commentato così l'offerta attuale: "Noi stessi abbiamo sedi in sei diversi Paesi. Questa settimana abbiamo richiesto a tutti i colleghi degli uffici europei di iniziare a lavorare da remoto e suggerito di fare lo stesso a qualsiasi dipendente in altre località che si sentisse più sicuro a restare a casa. Ovviamente, è essenziale per noi rimanere costantemente in contatto con i nostri clienti, partner e colleghi all'interno dell'azienda. Comprendiamo la necessità di una comunicazione vocale impeccabile e sappiamo quanto un sistema telefonico organizzato possa fare la differenza tra successo e fallimento, soprattutto in una situazione così critica. Ci auguriamo che questa offerta possa aiutare le aziende a passare al lavoro da remoto senza intoppi e a basso costo".

Anche in questi tempi difficili e incerti, le interazioni umane sono fondamentali per il successo aziendale, in tutti i settori. Essere in grado di mantenere i contatti con partner e clienti mentre i dipendenti lavorano da casa può comportare un guadagno significativo per l'azienda.

Connettere un pacchetto di sistemi telefonici con Zadarma richiederà solo pochi minuti, un vantaggio utile nelle situazioni in cui il tempo è di importanza fondamentale.

Informazioni su Zadarma: Zadarma è una società internazionale di telecomunicazioni in cloud, fondata più di 13 anni fa. Fornisce, ad aziende e privati, numeri di telefono virtuali da 100 Paesi in tutto il mondo, funzionalità PBX in cloud gratuite, monitoraggio delle chiamate, widget del sito web gratuiti e un sistema CRM gratuito. Le sue soluzioni sono utilizzate da oltre un milione e mezzo di clienti in tutto il mondo.