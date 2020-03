La tecnologia tessile antivirale HeiQ Viroblock NPJ03 si rivela efficace contro il coronavirus

ZURIGO, Svizzera, 17 marzo 2020 /PRNewswire/ -- HeiQ, vincitore dei premi Swiss Technology Award e Swiss Environmental Award, lancia HeiQ Viroblock NPJ03, un trattamento tessile antivirale e antimicrobico di efficacia comprovata contro il coronavirus.

Negli ultimi 15 anni, HeiQ si è costruita una solida reputazione nel campo dell'innovazione, aiutando i marchi a migliorare i propri prodotti tessili. Spinta all'azione dalla lotta globale contro il coronavirus, HeiQ lancia HeiQ Viroblock NPJ03 (Viroblock), un trattamento tessile antivirale e antimicrobico che si è dimostrato efficace contro il coronavirus umano (229E) nei test delle mascherine per il viso, riducendo in modo significativo il log antivirale da 2,90 nelle mascherine per il viso non trattate a 4,48, con una riduzione di oltre il 99,99% dell'infettività virale (una riduzione pari a 2 log equivale a 100 volte l'efficacia).

"Il dott. Thierry Pelet, virologo del comitato consultivo scientifico di HeiQ, ha condiviso con noi conoscenze preziose e accelerato i nostri sforzi per affrontare il problema urgente di una pandemia globale", afferma Carlo Centonze, CEO del Gruppo HeiQ. "Il nostro obiettivo è impedire che i tessuti diventino una superficie ospite per la diffusione di virus e batteri nocivi, nonché contribuire a ridurre il rischio e la velocità di contaminazione e trasmissione".

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il periodo di incubazione per il COVID-19 va da 1 a 14 giorni. Il distanziamento sociale e l'uso di mascherine sono misure adottate comunemente, in Paesi come Corea del Sud e Taiwan, per evitare la diffusione del virus. Il produttore cinese di maschere protettive Suzhou Bolisi è il principale utilizzatore di Viroblock. Le maschere trattate saranno disponibili già nel mese di aprile. Molti produttori tessili internazionali, come Kayser-Roth, produttore americano di calzetteria, e il cinese Lufeng stanno valutando l'utilizzo di Viroblock su altri tipi di prodotti tessili.

"Sono colpito dalla capacità di HeiQ di velocizzare un'innovazione così complessa e applicare questa importante scoperta a prodotti critici a livello globale in breve tempo", ha dichiarato il dott. Pelet.

Viroblock è una combinazione esclusiva di tecnologie a vescicole e argento, progettata per inibire la crescita e la persistenza di batteri e virus. La tecnologia a vescicole HeiQ combatte i virus rivestiti da pericapside lipidico, come il coronavirus, fornendo una rapida disattivazione del virus, mentre la tecnologia ad argento HeiQ inibisce la replica di batteri e virus. Viroblock può essere applicato a un'ampia gamma di superfici tessili, tra cui mascherine per il viso, filtri d'aria, camici medici, tende e altro.

Viroblock dimostra una notevole riduzione dell'infettività virale per l'Influenza di tipo H1N1, H5N1 e H7N9, nonché per il Virus respiratorio sinciziale (RSV). (RSV).

Per ulteriori informazioni sul coronavirus, visitare il sito web del CDC. Per ulteriori informazioni su Viroblock, inviare un'e-mail a: info@heiq.com.

Da sinistra: Carlo Centonze e il dott. Thierry Pelet mostrano il primo prototipo di mascherine per il viso trattate con HeiQ Viroblock NPJ03 (immagine fornita daHeiQ)

Informazioni su HeiQ

Fondata nel 2005 come spin-off dell'Istituto federale svizzero di tecnologia di Zurigo (ETH), HeiQ è un'azienda leader nell'innovazione tessile, che crea alcune delle tecnologie tessili più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni attualmente disponibili sul mercato. L'obiettivo di HeiQ è migliorare la vita di miliardi di persone perfezionando un materiale di uso quotidiano: il tessile. Combinando tre aree di competenza (ricerca scientifica, produzione di materiali speciali e branding per ingredienti di consumo), HeiQ è il partner di innovazione ideale per creare prodotti tessili differenziati e sostenibili, nonché per ottenere valore aggiunto a livello di punto vendita.

