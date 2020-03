Materassi Veradea: sempre più scelti dagli italiani

(Roma, 17 marzo 2020) - Roma, 17 Marzo 2020. Un sonno di ottima qualità, come sappiamo, è la condizione ideale per raggiungere un miglior livello di salute, di benessere e di armonia psicofisica. I principali elementi che favoriscono il relax e, di conseguenza, consentono di dormire con tranquillità sono, senza dubbio, un ambiente confortevole e un buon materasso.

Oggi sono molto diffusi e sempre più apprezzati i materassi realizzati in una particolare schiuma poliuretanica nota come memory foam, in memory gel e talvolta con la presenza di un numero variabile di molle insacchettate. In genere, i materassi migliori sono costituiti da una struttura che include tutti questi componenti disposti a strati, al fine di offrire il massimo comfort e di adattarsi alle diverse posizioni e forme del corpo, senza perdere l’elasticità e la compattezza.

I materassi prodotti da Veradea rappresentano il risultato di una ultradecennale esperienza nel settore, corrispondono ad elevati standard qualitativi e vengono realizzati con un’estrema accuratezza in ogni dettaglio. L’intento dell’azienda è quello di offrire un prodotto che possa realmente garantire un sonno di qualità, grazie alla comprovata capacità dei materiali utilizzati di adattarsi ai movimenti del corpo e di sopportarne il peso.

Comfort, relax e resistenza: le caratteristiche dei materassi Veradea

Il fine ultimo dei materassi realizzati da Veradea è quello di migliorare laqualità del riposo e del sonno, e di offrire al contempo un prodotto esteticamente piacevole e raffinato. L’azienda controlla e trasforma tutte le materie prime abbattendo così qualsiasi filiera, a garanzia di un rigoroso controllo di tutto il ciclo produttivo.

Il materasso Memory Gel di Veradea è costituito da uno strato superiore in memory gel dello spessore di 4 centimetri, collocato a diretto contatto con il corpo per trasmettere una sensazione di comfort e favorire la termoregolazione. La parte sottostante, realizzata in foam 3D a 7 zone differenziate, è in grado di assicurare un supporto costante del peso corporeo e di favorire una postura corretta: l’abbinamento di memory gel e di foam è stato studiato proprio per offrire un ottimo livello di ergonomia.

Il modello di materasso Ibrido di Veradea è la soluzione perfetta per chi necessita di un supporto che possa favorire la traspirazione e la circolazione dell’aria, riducendo al minimo l’umidità. La parte di imbottitura a contatto con il corpo è sempre in memory gel, mentre la parte inferiore è costituita da 700 molle insacchettate indipendenti, disposte in 28 zone differenziate, così da garantire il sostegno ideale al corpo, adattandosi ai movimenti e al peso senza creare affossamenti.

Tutti i materassi prodotti da Veradea sono foderati esternamente, con un rivestimento rimovibile e lavabile, concepito per assicurare igiene e pulizia e per evitare la formazione di acari, colonie batteriche e polvere.

La possibilità di rimuovere completamente la copertura del materasso, raramente offerta dai produttori di questo settore, non solo è indispensabile per le condizioni di igiene, ma è utile anche per rendersi conto della reale struttura del materasso stesso.

Infatti, non è raro che i produttori di materassi forniscano dettagli informativi non corretti, ad esempio sullo spessore e sul numero delle molle presenti in un materasso: la possibilità di rimuovere il rivestimento esterno rappresenta un’ulteriore garanzia che Veradea offre ai propri clienti, permettendo loro di verificare direttamente le caratteristiche del materasso acquistato.

Per rendere più completo il proprio servizio, e per operare nel rispetto della tutela dell’ambiente, Veradea provvede a ritirare e a smaltire correttamente i vecchi materassi, permette di effettuare il reso entro 100 giorni e mette a disposizione un customer care efficiente e disponibile per qualsiasi dubbio o necessità anche nel post-vendita.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.veradea-materasso.com/

00195 Roma (RM)

Comunicato a cura di: IMG Solutions per MGvision