Montascale in casa: strumento utile per evitare le cadute

(Mantova 12 Marzo 2020) - Mantova, 12 marzo 2020 - Gli ambienti di casa con il passare degli anni e l’aumento di età e acciacchi possono facilmente trasformarsi in potenziali pericoli per l’incolumità delle persone che li abitano. Lasciare vivere un anziano in una casa dotata di scale diventa così motivo di ansia e preoccupazione costante, per il timore di cadute che possono avere conseguenze anche gravi e debilitanti. Nello stesso tempo, sradicare una persona autonoma ed in buone condizioni generali di salute dal contesto abitativo a cui è affezionata, privandola delle sue abitudini e dei suoi legami, può rivelarsi una cattiva decisione per le ripercussioni negative sul suo umore e sulla sua qualità di vita.

In questo contesto, la soluzione migliore sotto diversi punti di vista è rappresentata da un montascale, un investimento intelligente e pratico per rendere nuovamente agibili e sicure le scale di casa. Un dispositivo di questo tipo può infatti essere installato sia su scale interne che esterne, rendendo semplice percorrerle per chi ha problemi di deambulazione o anche solo qualche perdita di equilibrio dovuta all’età.

Per essere veramente tranquilli a livello di sicurezza è importante rivolgersi ad un’azienda esperta e competente come Handicare, che è nata a fine ‘800 come produttrice di ascensori per poi indirizzarsi verso il mercato dei montascale, realizzati in maniera accurata e venduti in tutto il mondo.

La qualità certificata dei prodotti e la varietà di gamma permette di trovare il dispositivo più adeguato alla configurazione della casa e alle esigenze della persona che dovrà utilizzarlo tutti i giorni, in modo da soddisfare in maniera specifica necessità pratiche e anche estetiche, potendo contare sulla personalizzazione di colori e finiture.

I montascale Handicare sono pensati per scale dritte o curve e sono frutto di tecnologie all’avanguardia, che sfruttano la continua ricerca per rendere sempre più comodi e funzionali questi impianti, e sono provviste di precisi dispositivi di sicurezza, come sensori anti schiacciamento, cinture, chiave di attivazione e batterie di scorta utili in caso di mancanza di elettricità.

In questo modo si può smettere di preoccuparsi o di pensare ad avventati trasferimenti temendo incidenti domestici per un genitore o nonno che deve affrontare quotidianamente ripidi scalini. Un montascale sicuro ed efficiente restituisce tranquillità a tutta la famiglia, anche grazie ad un insieme di servizi che Handicare propone sia pre che post vendita, come sopralluogo e preventivo gratuito, consulenza per la scelta del prodotto ed installazione e manutenzione, in modo da essere seguiti in maniera puntuale per tutto il percorso e poter prendere consapevolmente le decisioni migliori.

L’acquisto di un montascale diventa quindi un investimento in sicurezza che consente ad un anziano di riconquistare maggiore autonomia di movimento, evitando quindi che si senta prigioniero in casa propria, tutto attraverso un impianto elegante e silenzioso, che ben si adatta all’ambiente domestico e permette di abbattere lebarrierearchitettoniche e restituire serenità ed attivismo.

Handicare Montascale vanta 130 anni di esperienza e prodotti certificati che rispettano i più alti standard di qualità.

