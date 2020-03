Che cosa è l’NSO

(Roma, 11 marzo 2020) - Previsto dalla Legge di Bilancio del 2018 e inizialmente programmato per l’inizio di ottobre del 2019, l’NSO, Nodo Smistamento Ordini, è finalmente entrato in vigore dal primo febbraio 2020.

L’NSO rappresenta un notevole passo in avanti nel processo di dematerializzazione, di limitazione degli errori e di trasparenza del settore pubblico: una rivoluzione nelle procedure di approvvigionamento per tutti gli Enti pubblici afferenti al Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) e per i loro fornitori. Dal 1°gennaio 2021 è scattato infatti l’obbligo di inviare in via esclusivamente telematica tutti i documenti riguardanti gli ordini per l’acquisto di servizi e la loro esecuzione attraverso il Nodo Smistamento Ordini.

Che cos’è e a cosa serve l’NSO

Si tratta di un sistema digitale di trasmissione dei documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI – Sistema di interscambio. La disposizione normativa ha istituito l’obbligo di creazione, trasmissione e conservazione unicamente in formato elettronico dei documenti che riguardano ordini ed esecuzioni degli acquisti con la chiara funzione di monitorare con estrema certezza le spese delle aziende pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale.

La legge prevede che l’NSO si occupi, oltre che di gestire lo scambio di tali documenti, anche di controllare che siano corretti in ogni dettaglio, dagli elementi contenuti al loro interno fino ai dati del pagamento.

Infine, le fatture relative agli ordini non potranno essere liquidate qualora non sia stata rispettata nel dettaglio l’intera procedura.

La trasmissione dei dati

Da un punto di vista strettamente tecnico, il Nodo Smistamento Ordini accetterà solo i documenti in formato XML UBL, con all’interno i dati relativi all’ordine. Il documento viene abbinato a una busta di trasmissione, ovvero un file che riporta le indicazioni su mittente e destinatario. Entrambi i file sono inclusi in un messaggio.

I processi di ordine e le tipologie di documenti

In merito al Nodo Smistamento Ordini vengono identificati tre diversi processi di ordine e quattro tipologie di documenti: questi ultimi sono ordine, ordine pre-concordato, risposta e ordine di riscontro.

I tre processi invece sono ordinazione semplice, ordinazione completa e ordinazione pre-concordata. Con la prima viene utilizzato solo il documento ordine, al cui interno è presente la descrizione della fornitura del bene o del servizio.

Per l’ordinazione completa, invece, è previsto l’utilizzo di tre documenti: ordine, risposta e ordine di riscontro. Dopo l’invio dell’ordine, infatti, il fornitore può, con la propria risposta, non solo confermare la ricezione dell’ordine ma anche accettare, rifiutare oppure modificare ciò che è riportato all’interno dell’ordine. Col terzo documento poi, l’ordine di riscontro, la Pubblica Amministrazione ha a sua volta la possibilità di confermare, rifiutare o modificare ulteriormente la risposta ricevuta dal fornitore.

Infine, con l’ordinazione pre-concordata vengono utilizzati il documento ordine pre-concordato e l’ordine di riscontro. Con questa modalità si realizza una inversione dei ruoli, in quanto sarà compito del fornitore inviare l’ordine di acquisto alla Pubblica Amministrazione che, dopo aver ricevuto il documento, può accettarlo, rifiutarlo o modificarlo attraverso l’ordine di riscontro. Per questa tipologia di processo è previsto un accordo a priori tra fornitore e cliente.

Per maggiori informazioni:

Mail : marketing@cmtrading.it

Telefono +39.06. 8125553 int . 313