Eurospin dona 100.000 € per sostenere la lotta contro il Coronavirus

(San Martino Buon Albergo - VR, 6 marzo 2020) - San Martino Buon Albergo (VR), 6 Marzo 2020 - Eurospin, in qualità di azienda interamente di proprietà italiana, annuncia la decisione di sostenere le due strutture di eccellenza a livello nazionale, l’Istituto Nazionale Spallanzani di Roma e l’Ospedale Sacco di Milano, nella lotta contro il Covid-19, comunemente noto come Coronavirus.

Renderemo da subito disponibili 100.000 €, equamente ripartiti fra i due centri di eccellenza. Vogliamo in questo modo dare un contributo concreto al nostro Paese in un momento di emergenza nazionale che non ha precedenti nella storia italiana recente.

Questa azione è coerente con l’impegno quotidiano di Eurospin di essere vicino alle persone attraverso la formula della Spesa Intelligente: offrire prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni.

