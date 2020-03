Axiom Space sta pianificando la primissima missione spaziale completamente privata con equipaggio umano verso la Stazione Spaziale Internazionale

HOUSTON, 6 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Axiom Space ha oggi annunciato che sta pianificando la primissima missione spaziale della storia completamente privata e con equipaggio umano verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Axiom ha sottoscritto un contratto con SpaceX per un volo Crew Dragon che trasporterà un comandante, professionalmente addestrato da Axiom, assieme a tre astronauti privati fino alla Stazione Spaziale Internazionale e ritorno. La missione, il cui lancio è previsto per la seconda metà del 2021, permetterà all'equipaggio di vivere a bordo della SSI e di provare almeno otto giorni di microgravità e vedute della Terra che possono essere pienamente apprezzate solo nella grande e venerabile stazione spaziale.

"Questo storico volo spaziale rappresenterà un importante punto di svolta nel cammino verso l'accesso universale e di routine allo spazio", ha detto Michael Suffredini, l'AD di Axiom. "Questa sarà solo la prima di molte missioni verso la SSI ad essere completamente gestita e con equipaggio di Axiom Space - una novità assoluta per una società commerciale. L'approvvigionamento dei mezzi di trasporto segna un progresso significativo verso questo obiettivo, e siamo lieti di lavorare con SpaceX a questo sforzo".

Questa è la prima delle "missioni preliminari" di Axiom verso la SSI, previste ai sensi dello Space Act Agreement (SAA) del 2016 con la NASA. Sono attualmente in corso discussioni con la NASA per stabilire ulteriori accordi di abilitazione per le missioni degli astronauti privati verso la SSI.

Axiom prevede di offrire voli professionali e privati di astronauti alla SSI fino a due volte all'anno per adeguarsi alle opportunità di volo messe a disposizione dalla NASA, e contemporaneamente costruire la propria stazione spaziale a finanziamento privato.

"SpaceX trasporta carichi alla Stazione Spaziale Internazionale dal 2012 in collaborazione con la NASA; più avanti nel corso di quest'anno, effettueremo per la prima volta un volo con gli astronauti della NASA", ha dichiarato Gwynne Shotwell, Presidente e Amministratore Delegato di SpaceX. "Ora, grazie ad Axiom e al sostegno della NASA, le missioni private con equipaggio avranno un accesso senza precedenti alla stazione spaziale, favorendo la commercializzazione dello spazio e aiutando a inaugurare una nuova era di esplorazione umana".

Grazie alla profonda esperienza del suo team nel campo dei voli umani nello spazio, Axiom funge da interlocutore unico responsabile della supervisione di tutti gli elementi delle sue missioni. Oltre a sottoscrivere un contratto con SpaceX per un veicolo Crew Dragon per il trasporto del suo equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale, il servizio chiavi in mano di Axiom per la missione - due giorni in transito e almeno otto giorni a bordo della SSI - comprende l'addestramento, la pianificazione della missione, lo sviluppo dell'hardware, il supporto vitale e medico, le dotazioni dell'equipaggio, le certificazioni dell'hardware e della sicurezza, le operazioni in orbita e la gestione generale della missione.

La NASA ha recentemente selezionato la proposta di Axiom di collegare i propri moduli di stazione spaziale alla SSI a partire dalla seconda metà del 2024, per creare un nuovo "segmento Axiom" che amplierà il volume utilizzabile e abitabile della stazione. Quando la SSI raggiungerà la data di uscita dal servizio, il complesso Axiom si separerà e funzionerà come stazione spaziale commerciale in volo autonomo.

Servendo il mercato dell'accesso immediato allo spazio e costruendo la futura piattaforma per una base di utenti globale, Axiom è leader nello sviluppo e nell'insediamento della orbita terrestre bassa ora e nel futuro.

Informazioni su Axiom Space

Axiom Space è stata fondata nel 2016 con l'obiettivo di creare una dimora dell'umanità nello spazio per assicurare un futuro prospero a tutti, ovunque. Mentre costruisce e mette in orbita il segmento Axiom della Stazione Spaziale Internazionale che un giorno diventerà la prima stazione spaziale commerciale al mondo, Axiom fornisce oggi accesso alla SSI conducendo missioni con equipaggio per astronauti professionisti e privati. Ulteriori informazioni su Axiom sono disponibili all'indirizzo www.axiomspace.com.