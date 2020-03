Kaspersky Industrial Cyber Security protegge la prima azienda smart di acquacoltura galleggiante a Singapore

(Milano, 5 marzo 2020) - Milano, 5 marzo 2020 - Kaspersky ha collaborato con Siemens e Singapore Aquaculture Technologies (SAT) per garantire la sicurezza dei sistemi IT della prima azienda smart di acquacoltura galleggiante di Singapore. SAT ha implementato Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes al fine di proteggere dalle minacce informatiche le nuove workstation e i server dell’impianto di acquacoltura dal valore di 4 milioni di dollari.

A causa della continua diminuzione della fornitura ittica a livello globale, l'acquacoltura è stata identificata, dalla Singapore Food Agency, come un settore critico. Per rafforzare le forniture alimentari del Paese, l’azienda Singapore Aquaculture Technologies (SAT), una società controllata da Wintershine, ha lanciato il primo allevamento ittico galleggiante intelligente a Singapore. Si prevede che l'impianto produrrà 350 tonnellate di pesce all'anno per soddisfare il crescente fabbisogno di pesce di alta qualità della nazione, consentendo allo stesso tempo di affrontare le sfide del cambiamento climatico derivanti dalla diminuzione della fauna ittica.

La nuova azienda smart di allevamento ittico sfrutta le tecnologie di Siemens e la soluzione di sicurezza informatica di Kaspersky. Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes protegge l'azienda dal sempre più vasto panorama delle minacce informatiche, dai potenziali pericoli derivanti da fattori umani, dai malware e dagli attacchi mirati sofisticati, al fine di garantire che le operazioni dell’azienda Singapore Aquaculture Technologies (SAT) possano essere eseguite senza problemi.

Dirk Eichelberger, Director of Wintershine Asia, ha dichiarato: "Per noi è essenziale disporre di soluzioni di cybersecurity di cui ci si possa fidare e alle quali sia possibile affidarsi poiché l’acquacoltura è un settore nel quale vengono gestiti molti dati, sia nostri che di terzi, e richiede, quindi, un approccio basato sulla tecnologia”.

Il lancio dell’allevamento ittico galleggiante intelligente dimostra come la tecnologia possa sostenere la crescita dell'industria agroalimentare in tutto il mondo, aiutando le società a prosperare anche in presenza di poche risorse. Al fine di aumentare la produttività alimentare l'allevamento combina tecnologie avanzate come i big data, l’intelligenza artificiale e l’analisi video per monitorare il pesce e rilevare i primi segni di malattia.

"Integrando tecnologie all'avanguardia come intelligenza artificiale, edge computing e blockchain, Siemens aiuta l’azienda SAT a ottimizzare in modo costante le proprie operazioni", ha commentato Raimund Klein, Executive Vice President, Digital Industrial, Siemens ASEAN. "L'uso di innovative analisi predittive avanzate come il machine learning e l'analisi video sono utili a prevedere la crescita potenziale della biomassa e a prevenire l'insorgere di malattie, riducendo così la mortalità dei pesci".

"Siamo orgogliosi di collaborare con Wintershine a questa innovativa ed entusiasmante iniziativa che contribuirà a far conoscere Singapore nel settore agroalimentare e agro-tecnologico a livello mondiale. Da questo esempio si evince chiaramente che l’importanza della sicurezza informatica non è più limitata solo ad alcuni settori, aziende e utenti privati specifici, ma dovrebbe essere la priorità in ogni mercato. Guardando al futuro, continueremo a lavorare per fornire soluzioni di sicurezza informatica su misura che tengano conto delle esigenze aziendali in continua evoluzione di ogni industria”, ha aggiunto Stephan Neumeier, Managing Director for l'Asia Pacifico di Kaspersky.

Le aziende agricole del futuro come questa aiuteranno altri Paesi a fare meno affidamento sulle importazioni e a diventare, quindi, più autosufficienti. Ad esempio, l'azienda agricola SAT contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo di Singapore di produrre il 30% del proprio fabbisogno nutrizionale entro il 2030. Le aziende agricole smart producono una fonte proteica sostenibile che è resistente ai cambiamenti climatici, ad alto rendimento e affidabile. Allo stesso tempo, queste realtà aziendali contribuiscono ad aumentare le opportunità di carriera per le future generazioni.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Industrial Cyber Security e per saperne di più su come difendere i sistemi industriali è possibile visitare il sito web ufficiale di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

