Maria Buonsanto nuova Responsabile del settore Legal

(Milano, 5 marzo 2020) - Il team Le Fonti continua a crescere a doppia cifra e amplia la propria squadra. La live streaming television dà il benvenuto nel proprio organico alla giornalista Maria Buonsanto

Milano, 5 marzo 2020 – Le Fonti rafforza e consolida la propria leadership nel settore legale con l’ingresso di Maria Buonsanto. Giornalista con un’esperienza ultradecennale nel mercato legale, maturata in testate nazionali e specialistiche, Maria Buonsanto entrerà nel team Le Fonti in qualità di Responsabile del settore Legal.

La live streaming television ha registrato nel 2019 una crescita del 40%, tanto da aggiudicarsi il primo posto nel settore media nella classifica Leader della Crescita del Sole24Ore, relativa alle 400 imprese con maggior crescita in Italia. Recentemente ha replicato il successo comparendo nella Classifica del Financial Times relativa alle 1.000 aziende con il maggior tasso di crescita in Europa.

Le Fonti può contare su un network internazionale di oltre 110 collaboratori dislocati nei più importanti centri finanziari ed una business community attiva sui canali social di oltre 1.120.000 utenti.

Numerose le novità in previsione per quest’anno, non solo a livello organico. Ad inaugurare i nuovi studi, ed introdurre quella che sarà una stagione ricca di nuovi esclusivi format, il ritorno sugli schermi di Antonello Piroso alla conduzione del suo programma live, “#LVDP – La versione di Piroso”, che si propone di dare spunti interpretativi e critici alle principali notizie sul fronte politico, economico e di cronaca. Ad arricchire il palinsesto anche gli interventi di Alberto Forchielli, esperto di economia e affari internazionali con particolare focus sulla Cina, paese al momento al centro delle cronache internazionali.

Potenziamento della strategia, nuove partnership e importanti ingressi saranno solo alcune delle politiche alla base di una crescita che non accenna ad arrestarsi.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

