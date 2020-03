Kaspersky Innovation Hub annuncia una call for ideas a livello globale per le startup tecnologiche

(Milano, 2 marzo 2020) -

Milano, 2 marzo 2020-Kaspersky Innovation Hub (IHub) continua le attività del suoOpen Innovation Program, un progetto per favorire la collaborazione con le startup tecnologiche innovative, annunciando la seconda fase della sua call for ideas. Potranno presentare la propria candidatura tutte le startup e i progetti individuali dedicati allo sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica.

Le iniziative più all’avanguardia in ambito tecnologico parteciperanno a progetti pilota in cui le startup e Kaspersky lavoreranno insieme allo sviluppo del prodotto e avranno la possibilità di usufruire di un supporto a livello globale. Queste startup avranno accesso ad un programma di mentoring tecnico e aziendale, e quelle che supereranno la fase pilota, avranno accesso all’ecosistema dei partner di canale (inclusi distributori e rivenditori), dei clienti e dei potenziali clienti di Kaspersky.

Kaspersky IHub apre per la seconda volta una call for ideas per startup a livello globale. Durante la prima call nel 2019, Kaspersky ha ricevuto 258 candidature da 49 paesi di tutto il mondo. In occasione del Demo Day che si è svolto lo scorso anno a Milano, le 12 startup arrivate in finale hanno presentato le loro idee ad una giuria di esperti, e le idee di 4 di queste startup sono state premiate come le migliori per 4 diversi settori: Industrial Internet of Things (IIoT), trasporti, blockchain e tecnologia antifrode. I vincitori hanno avuto l'opportunità di collaborare con Kaspersky a business case congiunti e di lanciare i loro prodotti con il supporto di un marchio di sicurezza informatica riconosciuto a livello mondiale. I nuovi prodotti sviluppati sono stati inclusi nel portfolio dell'azienda facendo strada ad un approccio sinergico allo sviluppo di soluzioni innovative.

Quest'anno i candidati dovranno partecipare a delle sfide aperte ideate dal Kaspersky Innovation Hub e da F6S - una piattaforma mondiale leader nel campo dell’innovazione per le aziende. Nell'ambito dell'impegno di Kaspersky volto a migliorare costantemente i propri servizi e a soddisfare le esigenze dei clienti, le sfide sono state progettate per i team che lavorano su progetti avanzati per la protezione di diversi ambiti della vita (protezione della famiglia, sicurezza domestica, privacy) e del gaming.

Le candidature sono aperte per le startup che hanno determinate caratteristiche: una legal entity, un prodotto o un prototipo e diversi accordi conclusi o progetti pilota in corso. La convalida tecnica e aziendale, così come le opportunità di investimento delle startup, verranno valutate dal team di esperti di Kaspersky con l'aiuto del F6S Corporate Innovation Analyst Insights e si baseranno sulla capacità dei prodotti o delle tecnologie presentate di risolvere alcuni casi d'uso concreti di sicurezza informatica. Inoltre, durante il processo di selezione, gli esperti prenderanno in considerazione la disponibilità e l'interesse delle startup a collaborare con Kaspersky IHub per migliorare il panorama globale della cybersecurity.

"È con molto piacere che annunciamo la nuova call for ideas rivolta alle startup innovative e il nostro supporto per sostenere la crescita di nuove attività aziendali a cui offriamo l'opportunità di convalidare, crescere e ampliare le loro soluzioni insieme ad un'azienda leader mondiale come Kaspersky. Unendo le nostre forze, possiamo migliorare le nostre tecnologie e insieme possiamo affrontare le esigenze di sicurezza con maggiore precisione ed efficienza, oltre a supportare il concetto di cyber-immunità. L’Open Innovation Program ha già dimostrato il suo valore, non solo per le giovani startup tecnologiche, ma anche per i nostri clienti e siamo felici di continuare a lavorare in questa direzione", afferma Vitaly Mzokov, Head of the Innovation Hub at Kaspersky.

Sean Kane, CEO di F6S, ha aggiunto: "La piattaforma F6S è leader a livello globale per il sostegno all'innovazione di 4.000 aziende e siamo molto contenti di avere Kaspersky come partner principale per la sicurezza informatica. F6S guida la crescita delle migliori startup tecnologiche a livello globale e siamo entusiasti di aiutare Kaspersky a includere all’interno del proprio portfolio prodotti le migliori startup di cybersecurity".

Gli imprenditori selezionati saranno invitati a presentare i loro progetti davanti a una giuria in occasione dei Demo Selection Days che si svolgeranno a Milano dal 27 al 28 maggio 2020.

È possibile avere maggiori dettagli e inserire la propria candidatura a questo link.

Le candidature online verranno chiuse il 30 aprile 2020.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Informazioni su F6S

F6S è una community in forte crescita composta da 3,5 milioni di membri che sovvenziona le start-up con miliardi a livello globale.

F6S funge da acceleratore dell'innovazione per oltre 4.000 organizzazioni per garantire opportunità di PoC (Proof of Concept), Partnership e M&A (Merge Acquisition) alle aziende tecnologiche e alle startup.

Le aziende sfruttano la rete dei 3,5 milioni di membri, le piattaforme e il team di analisti globali di F6S per guidare le loro strategie di open innovation.

Contatto di redazione:kaspersky@noesis.net