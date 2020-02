Derby d'Italia:più Juventus che Inter per bookies e tifosi

(Roma, 28 febbraio 2020) - Vecchia Signora vincente (2,23) e salda in testa alla classifica secondo le previsioni di Planetwin365. Positivo il parere degli analisti anche per la Lazio (1,50) in casa contro il Bologna (6,75)

Roma, 28 febbraio 2020 – Il fine settimana della 26esima di Serie A prevede come piatto forte la sfida Scudetto tra Juventus e Inter rispettivamente prima e terza in classifica. Per gli analisti di Planetwin365 i bianconeri (2,23) partono favoriti nei pronostici sui neroazzurri (3,45), in cerca di un successo che manca da 8 anni allo Stadium. L’ultima vittoria nerazzurra a Torino risale infatti, al novembre 2012 (1-3), un risultato che oggi varrebbe 28,50 volte la posta.

Le due squadre si presentano all’incontro con un match di Coppa alle spalle, che ha avuto esiti diversi: la Juve è stata sconfitta a sorpresa dal Lione in Champions League, l’Inter si è imposta senza problemi con il Ludogorets in Europa League. Nonostante i diversi stati d’animo con cui le due squadre si approcciano alla sfida, i tifosi confidano in un riscatto bianconero (43%), mentre la vittoria degli uomini di Conte convince soltanto il 28% dei supporter.

Juve e Inter in Serie A sono le due migliori difese per quanto riguarda i primi tempi, proprio per questo motivo i 45 minuti iniziali saranno fondamentali per capire le sorti del match: sulla lavagna di Planetwin365 la Juve potrebbe portarsi avanti già nella prima frazione (2,81), e ad aprire le danze potrebbe essere C. Ronaldo (4,25). Dall’altro lato, invece, i neroazzurri confidano in Lukaku, autore di 17 reti in Serie A (6,00).

Sabato pomeriggio l’Olimpico biancoceleste ospiterà il Bologna (7,30), fermo al decimo posto in classifica e affamata di punti. La Lazio (1,48), imbattuta da 13 partite contro i rossoblù, anche in questo match è la favorita da bookies e tifosi, che dopo la vittoria dei capitolini (63%) vedono al massimo il pareggio (22%) nel sondaggio di Planetwin365.

Il Bologna ha espugnato soltanto una volta l’Olimpico nelle ultime 18 trasferte di Serie A contro la Lazio, nel marzo del 2012 (finita 1-3). Oggi lo stesso risultato varrebbe 61,54 volte la posta e fermerebbe l’avanzata biancoceleste verso il primo posto. Un esito poco probabile secondo i bookmakers, che prevedono una vittoria della squadra di Inzaghi per 2-0 (8,23).

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

‘Il nostro gioco è di un altro pianeta’ è il claim che punta a sottolineare il posizionamento dell’azienda come operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l’andamento delle quote. E con un brand, Planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L’offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un’attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a Planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L’ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com