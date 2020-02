Vacanze e viaggi di lavoro: i servizi di Demidoff Viaggi

(Borgo San Lorenzo 28 Febbraio 2020) - Borgo San Lorenzo, 28 febbraio 2020. Il comparto turistico è profondamente cambiato negli ultimi anni grazie all’evoluzione tecnologica, un fenomeno che richiede un approccio moderno da parte degli operatori del settore. Infatti si tratta di un mercato in crescita, con oltre l’89% degli italiani che trascorrono almeno 4 giorni in vacanza all’anno come indicato dai dati Istat. Tuttavia, la maggior parte delle persone preferisce prenotare online, rivolgendosi a piattaforme specializzate nei servizi turistici, mentre soltanto l’8% si reca fisicamente presso le agenzie di viaggio.

L’uso di internet e le prenotazioni fai da te sono molto gettonate per le vacanze brevi, specialmente quando la destinazione si trova in Italia o in Europa, mentre le agenzie sono ancora un’opzione in auge per i viaggi più lunghi, le destinazioni al di fuori del continente europeo e le occasioni speciali, come vacanze di gruppo e viaggi di nozze. La situazione attuale del settore turistico è in continua trasformazione, perciò le imprese interessate devono offrire un servizio adeguato, in grado di intercettare le nuove esigenze legate alla modernità.

Per questo motivo Demidoff Viaggi ha deciso da tempo di proporre un servizio multicanale, mettendo a disposizione una sinergia completa tra il mondo online e offline. L’agenzia turistica si occupa da oltre 35 anni di vacanze e viaggi di lavoro, con servizi dedicati per lune di miele, crociere e tour di gruppo, puntando sulla qualità delle proposte e l’attenzione dedicata ai rapporti con i clienti. Il modello ibrido è senza dubbio alla base del successo dell’azienda, in grado di competere nell’industria turistica moderna grazie a soluzioni innovative e adeguate alle nuove necessità.

Demidoff Viaggi: il giusto equilibrio tra servizi online e agenzie fisiche

La scelta imprenditoriale ha permesso a questa agenzia di viaggi a Firenze di conquistare una posizione importante nel mercato. Demidoff propone un sistema multicanale, caratterizzato da una perfetta sinergia tra i servizi online della piattaforma web e il rapporto diretto con la clientela. L‘azienda ha due sedi fisiche in provincia di Firenze, l’agenzia di Scarperia, presso San Piero a Sieve in via Alpi e quella di Borgo San Lorenzo in via Garibaldi, dove è possibile trovare persone specializzate nell’organizzazione di viaggi e vacanze, per valutare direttamente la pianificazione del servizio migliore a seconda delle proprie esigenze.

Nonostante l’evoluzione tecnologica, il contatto diretto rimane una prerogativa essenziale per le agenzie turistiche, soprattutto per i clienti che hanno bisogno di un servizio personalizzato, con necessità particolari che richiedono il supporto dal vivo di un consulente di viaggi. Si tratta per lo più di eventi speciali come i viaggi di nozze, quando la progettazione della vacanza deve rispondere a dei precisi bisogni dei novelli sposi, realizzando un pacchetto che sia davvero in grado di regalare loro un’esperienza indimenticabile. Lo stesso vale per i viaggi di gruppo, un’opzione molto in voga ultimamente, per i quali è fondamentale l’assistenza diretta occupandosi di ogni aspetto in maniera accurata.

Ovviamente, al centro del modello aziendale c’è la moderna piattaforma digitale di Demidoff Viaggi, un portale web innovativo con una grafica intuitiva e una navigazione davvero semplice, attraverso il quale ogni utente può prenotare le vacanze online in maniera veloce ed efficiente.

All’interno del sito web è possibile individuare rapidamente tutte le proposte più interessanti: basta selezionare la destinazione e indicare il periodo previsto per le vacanze. Dopodiché, il sistema mostrerà i viaggi in linea con i criteri selezionati, per scoprire i pacchetti disponibili e leggere le schede dedicate per ogni opzione.

I clienti quindi potranno avere la possibilità di dedicare molta attenzione al rapporto qualità-prezzo, analizzando il costo del pacchetto in base alla qualità dei servizi proposti.

La piattaforma per la prenotazione dei viaggi online di Demidoff sta riscuotendo un grande successo, con un ottimo posizionamento sul web e un flusso costante di utenti. In particolare, sono apprezzati diversi aspetti del portale, tra cui la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite, la presenza di guide per capire come prenotare online o al telefono, l’inserimento di video e soprattutto la possibilità di consultare le recensioni indipendenti degli altri utenti.

Altrettanto vale per la funzionalità di richiesta del preventivo online, un servizio comodo e gratuito con cui ricevere una proposta dettagliata da valutare con calma insieme al proprio partner, agli amici o alla famiglia.

Lo stesso avviene per i clienti che entrano in contatto con gli addetti al front desk, ai quali Demidoff offre un servizio di assistenza qualificata, con cui da oltre 35 anni accompagna i suoi clienti durante tutte le fasi del viaggio, dalla prenotazione fino al ritorno a casa.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.demidoffviaggi.com/

Borgo San Lorenzo (Firenze)

Comunicato a cura di: IMG Solutions per Kuna Web Agency