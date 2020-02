Differenze tra Premier e Serie A? La parola ai giocatori del West Ham

(Milano 20 febbraio 2020) - Milano, 20 febbraio 2020. I veri amanti del pallone, almeno una volta, se lo sono chiesto: quali sono le differenze tra Premier League e Serie A? E chi può rispondere meglio di coloro che hanno calcato i campi di gioco di entrambi i campionati del Vecchio Continente? L’Insider, blog di Betway, ha raccolto in una coinvolgente videointervista impressioni, analisi e considerazioni di Felipe Anderson, Angelo Ogbonna e Carlos Sanchez. Cosa cambia tra le due declinazioni di football?

Dopo aver affrontato le sfide del calcio nostrano, i tre giocatori sono attualmente in forza al West Ham. Le differenze cambiano in base al tipo di ruolo e alle caratteristiche tecniche. Per approfondire questo articolato quadro di similitudini e dissomiglianze, i reporter de L’Insider hanno trascorso un’intera giornata con i calciatori del team londinese.

Una full immersion calcistica per andare alla ricerca di segreti, emozioni, particolari e ricordi. Ogbonna, ad esempio, in virtù dei suoi trascorsi al Torino e nelle fila della Juventus, sostiene che in Italia “la parte difensivaviene vista come gioco di reparto, mentre qui molto spesso ti trovi a giocare uno contro uno, duellando con il tuo avversario”.

Mentre Anderson, che nel nostro campionato ha affrontato diverse stagioni con la maglia della Lazio, trova delle differenze in fatto di tifo: “in Italia i tifosi sono più calorosi ed esigenti”. Sanchez, centrocampista che ha collezionato 39 presenze con la Fiorentina, parla anche delle sessioni di allenamento: “qui hanno l’abitudine, a metà settimana, di concedere un giorno libero se hai un allenatore inglese. In Italia credo ci si alleni di più”.

