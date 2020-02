Contact Center/Assocontact:importante confronto con Sottosegretaria Todde

(Roma, 19 febbraio 2020) - Il Presidente Borgherese: “Abbiamo presentato alla Sottosegretaria le nostre idee per il settore”

Roma, 19 febbraio 2020. “È stato un incontro davvero molto importante quello che abbiamo appena concluso con la Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde. La ringraziamo per la disponibilità e per la sensibilità mostrata nel confrontarsi con noi sulle criticità del settore dei contact center, afflitto, ormai da anni, da una normativa che non consente concrete politiche di sviluppo e di tutela dell’occupazione” dichiara Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact - Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing.

Nell’ambito del lavoro di ascolto che il Governo sta portando avanti per metter mano ad un comparto molto delicato come quello dei contact center, oggi la Sottosegretaria ha incontrato Assocontact. Nel corso dell’incontro, il Presidente Borgherese le ha presentato una serie di proposte.

“Il futuro del nostro settore non può più prescindere da una serie di interventi volti a dargli stabilità e rilancio. Proprio in quest’ottica - aggiunge Borgherese - ho presentato oggi tre azioni che riteniamo fondamentali: attribuzione di una certificazione di qualità, cd. “Bollino Blu”, alle aziende e alle strutture che rispettano parametri qualitativi e quantitativi condivisi; l'adeguamento dei valori minimi delle Tabelle Ministeriali anche alla luce dei costi in formazione, innovazione e organizzazione che il servizio comporta; introduzione di misure per riportare in Italia le attività gestite in altri Paesi puntando soprattutto sulla qualificazione professionale delle competenze in un’era di grandi trasformazioni digitali. Nel corso dell’appuntamento, il presidente Borgherese e la Sottosegretaria Todde, hanno concordato sulla necessità di coinvolgere tutti i soggetti che operano nel comparto per arrivare a una soluzione di sistema.

“Siamo molto soddisfatti che le nostre proposte siano condivise dalla Sottosegretaria e in particolar modo non possiamo che plaudire all’impegno che il Governo sta mettendo in campo. Entrambi - conclude il Presidente di Assocontact - riteniamo che per un lavoro davvero efficace sia necessario che intorno al tavolo siedano tutte le parti coinvolte: dai committenti agli outsourcer, dalle associazioni di categoria ai sindacati”.

ASSOCONTACT - Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing - è una realtà associativa volta a favorire la promozione e lo sviluppo del settore professionale del Business Process Outsourcing, uno spettro ampio di servizi alle imprese e alla Pubblica Amministrazione per la gestione della relazione con il consumatore e il cittadino dall’Engagement al Caring fino alla vendita, agendo sia sulle infrastrutture ICT e la System Integration, sia sulle attività di Contact Center e Social Interaction, sia sull’implementazione e la gestione di innovativi touchpoint digitali e tecnologici. L’Associazione rappresenta e tutela le aziende e i valori occupazionali espressi dal settore in tutte le sedi competenti proponendosi come una struttura portata al dialogo e al confronto costruttivo. L’Associazione, ritenendo fondamentale il dialogo infrasettoriale per favorire lo sviluppo e la professionalità del settore, organizza studi e promuove convegni ed eventi. Aderiscono ad ASSOCONTACT numerose imprese sparse su tutto il territorio nazionale, tutte mosse dall’obiettivo comune di tutelare gli interessi del settore, sviluppare i volumi occupazionali espressi, innovare e digitalizzare i servizi e soprattutto offrire ai loro clienti professionalità e un servizio di qualità

