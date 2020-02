Osservatorio Eurobet: Per il 79% l’Atalanta ai quarti

(Roma, 19 febbraio 2020) -

Gli appassionati prevedono una partita ricca di goal

Domani sera allo stadio San Siro - che accoglie da inizio competizione le partite dell’Atalanta in Champions League - andrà in scena il primo incontro di un’italiana negli ottavi di finale. La squadra allenata da Gasperini affronterà il Valencia in una sfida storica per la Dea che è alla sua prima apparizione in questa competizione, riuscendo tra l’altro nell’impresa di superare la fase a gironi dopo aver perso le prime 3 partite.

Secondo l’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) gli appassionati sono sicuri che la Dea non si lascerà scappare questa occasione, il 56%crede nella vittoria dell’Atalanta domani sera, il 29% nel Valencia e il 15% nel pareggio. Se invece parliamo di passaggio del turno i dati sono ancora più netti con il 79% dei tifosi certi del passaggio di turno della squadra del Gasp.

Con una media di quasi 3 goal a partita per i bergamaschi in campionato anche l’esito dell’Over/Under non è una sorpresa, con il 73% dei tifosi che prevede almeno 3 goal. Il podio dei risultati esatti più giocati segue questo trend, 3-1 per il 28%, 3-0 per il 18% e 2-2 per il 15%.

Illicic, Zapata e Gosens sono rispettivamente i primi marcatori più giocati della partita con percentuali che variano dal 20-30%.

Questi dati non lasciano alcun dubbio, gli appassionati si aspettano una partita ricca di emozioni dominata dalla squadra di “casa” che non deluderà i circa 40mila spettatori giunti da Bergamo.

