Scopri Stufe a Pellet Italia, l’alta qualità certificata

(Milano, 11 febbraio 2020) - Milano, 11 febbraio. Godersi un caldo avvolgente che fa risparmiare sulla bolletta all’insegna del rispetto dell’ambiente e della riduzione degli sprechi, grazie a prodotti dal forte portato innovativo e completamente Made in Italy. È l’esperienza riservata ai clienti di Stufe a Pellet Italia, leader italiano nel campo delle stufe a pellet. Con spedizione gratuita e pagamento alla consegna, l’offerta è composta da prodotti certificati 4 stelle, in base ai requisiti di emissioni e rendimento della certificazione Aria Pulita.

Stufe a Pellet Italia è specializzata nell’ambito del riscaldamento, con specifico riferimento alla produzione di stufe a pellet, proposte tutte in pronta consegna. Un impegno professionale che passa dalla ricerca di soluzioni innovative, potendo contare sulla collaborazione e l’esperienza di qualificati esperti.

Le attività di progettazione e sviluppo condotte da Stufe a Pellet Italia hanno portato a un sistema innovativo di concepire il riscaldamento domestico e i suoi numerosi vantaggi quando realizzato con stufe a pellet. I valori alla base di questi risultati sono:

· Innovazione. Ogni prodotto di Stufe a Pellet Italia rappresenta un autentico sistema di riscaldamento di piccole dimensioni, perfettamente programmabile. Sfruttando la funzionalità crono, ad esempio, è possibile impostare accensione e spegnimento automatico.

· Risparmio ecologico. Acquistando una stufa a pellet viene compiuta una scelta eco-compatibile. Preziosa per il riscaldamento dell’abitazione e per conseguire, allo stesso tempo, un significativo risparmio in bolletta. Il pellet presenta una combustione efficiente e pulita.

· Riscaldamento omogeneo. Qualità e innovazione dei prodotti consentono di riscaldare l’intera abitazione con un’unica stufa a pellet. È possibile, ad esempio, ricorrere a stufe canalizzate, sfruttando l’aria calda per riscaldare varie stanze ed eliminando gli sprechi.

· Made in Italy. Ideazione, progettazione, design, realizzazione e assemblaggio avvengono esclusivamente sul territorio italiano. La sede di Stufe a Pellet Italia si trova a Pianiga, in provincia di Venezia.

Quale stufa a pellet acquistare? L’importanza di scegliere qualità, innovazione tecnologica e Made in Italy

Il catalogo si articola rispetto a tre tipologie di stufe a pellet: Idro, ad Aria o Caldaie. Sono caratterizzate da alta qualità, merito delle materie prime utilizzate, accuratezza nei processi di lavorazione e nel design. Alla base di ogni prodotto c’è un processo di ricerca e sviluppo, diretto dal know-how di tecnici con esperienza decennale e internazionale.

L’offerta di Stufe a Pellet Italia ricorre a risorse tecnologiche all’avanguardia per garantire al cliente un prodotto destinato a durare. A tutto ciò s’aggiungono prezzi competitivi, resi possibili dalla vendita diretta. Si tratta di una proposta costituita integralmente da stufe in pronta consegna: il cliente riceverà il modello desiderato in 48/72 ore lavorative (dal momento del pagamento).

L’acquisto è semplice, rapido e conveniente. Basta accedere al portale www.stufeapelletitalia.com, selezionare il prodotto e seguire la procedura relativa all’ordine. Il cliente ha a disposizione vari sistemi di pagamento sicuri (bonifico bancario, bonifico bancario per detrazione e carta di credito), tra cui pagamento alla consegna.

E utilizzando il cosiddetto Decreto Crescita (Decreto 83/2012), acquistare una stufa a pellet è ancora più conveniente. Il cliente può infatti usufruire della detrazione fiscale del 50%, pagando così la metà!

Maggiori informazioni:

www.stufeapelletitalia.com