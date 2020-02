Quattro nuove panchine arrediano la Milano del futuro

(Milano 31 gennaio 2020) - DA UN’IDEA DI M&C SAATCHI, NASCE IL PROGETTO DI REAL ADVERTISING RE-IMAGINED WITH SAMSUNG GALAXY NOTE

Semplici e ordinari elementi urbani diventano sorprendenti opere d’arte grazie all’innovativa S Pen di Galaxy Note di Samsung e alla collaborazione di Gufram e IED Milano.

Dal 31 gennaio al 14 febbraio

Milano, 31 gennaio 2020 – Chi ha detto che realtà e fantasia non possano coesistere? Il confine fra questi due mondi, infatti, è svanito ancora una volta con “Re-imagined with Samsung Galaxy Note”, l’installazione site specific ideata dall’agenzia M&C Saatchi che oggi è apparsa nel cuore della Milano del futuro, fra i grattacieli di Porta Nuova, negli spazi open-air del BAM – Biblioteca degli Alberi Milano.

Protagonista di questo progetto è il più semplice, ordinario e diffuso elemento d’arredo urbano, la panchina pubblica, che per l’occasione è stata trasformata in un oggetto inaspettato, sorprendente e originale grazie a un disegno eseguito interamente su Galaxy Note, che con la sua caratteristica S Pen intelligente consente di giocare e fantasticare con la realtà, rimodellarla e reinterpretarla in mille nuove sfumature.

Al progetto hanno collaborato anche Gufram, il brand di design che dal 1966 realizza vere e proprie icone di stile, che ha ideato tre delle quattro panchine e IED Milano che ha organizzato un workshop fra gli studenti per selezionare l’idea creativa della quarta seduta, anch’essa prodotta da Gufram.

Sotto la direzione creativa di Charley Vezza, Gufram ha creato la Cloud Bench, la panchina dedicata ai più riflessivi e sormontata da un’enorme nuvola bianca, in cui è possibile rilassarsi e non temere di avere “la testa fra le nuvole”. Agli amanti della natura è stata dedicata la Nature Bench, che con le sue ampie foglie è in grado di “trasportare” in luoghi esotici senza mai lasciare la città.

Queste sono le prime due panchine che arredano gli spazi aperti di BAM fino al 6 febbraio. Dal 7 al 14 febbraio anche Love Bench, un omaggio a “due cuori e una… panchina”, e la Family Bench, il progetto ideato dalla studentessa dello IED Alessia Crova: cinque sedute con schienali scherzosi, colorati e iconici che, simulando una famiglia formato cartoon, diventano il luogo perfetto per “due chiacchiere in famiglia”.

.

Lasciandosi ispirare dalla S Pen di Galaxy Note, che per le sue caratteristiche tecnologiche rende fluida, naturale e smart l’esperienza creativa, M&C Saatchi ha puntato sulla libertà di fantasia che offre il device Samsung e ha ideato questo progetto di real advertising: creative e dirompenti, le campagne di comunicazione integrata firmate dall’agenzia invadono ancora una volta la strada delle città per emozionare, divertire, sorprendere.

“Ci siamo lasciati ispirare da Samsung Galaxy Note, uno smartphone super innovativo che nasconde un’anima creativa e offre alle persone la possibilità di ridisegnare il mondo. Noi lo abbiamo usato per migliorare un elemento familiare, ordinario e poco valorizzato come la panchina pubblica. Grazie a questo strumento, abbiamo immaginato delle sedute divertenti e poetiche, capaci di proteggere dal caldo durante l’estate e dalla pioggia nei mesi invernali. L’installazione di Milano è solo l’inizio: tenetevi pronti a nuove soprese!”, ha commentato Silvio Meazza, partner e co-fouder di M&C Saatchi.

CREDITS

Agenzia: M&C Saatchi

Executive Creative Director e Partner: Luca Scotto di Carlo e Vincenzo Gasbarro

Partner e Co-Founder: Silvio Meazza

Creative Director: Daniele Dionisi, Paolo Perrone

Art Director: Giulia Trimarchi

Copywriter: Stefania Sangiorgio

Strategy: Andrei Kaigorodov

Account Director: Alberto Pinto

Account Manager: Emanuela Perna

Casa di produzione: Utopia

Executive producer: Federico Fornasari

Producer: Lorenzo Alaimo

Production designer: Gufram

Creative director: Charley Vezza

Production manager: Axel Iberti

Cliente: Samsung

Head of IM Marketing: Paolo Bagnoli

IM Marketing Team: Sebastian Lee, Giulia Calciolari, Luca Amadori

