L’alta qualità di Caffè Borbone si conferma “Magica emozione”

(Napoli, 28 gennaio 2020) - Per il secondo anno consecutivo, infatti, il giudizio dei consumatori ha permesso al marchio Borbone di ottenere l’ambito Premio Quality Award: nel 2019 sulle cialde e nel 2020 sul caffè macinato moka.

Caffè Borbone ha ottenuto i tre requisiti richiesti dal Premio QUALITY AWARD 2020 (valutazione minima di 7/10 in termini di gradimento globale e almeno il 70% del campione favorevole all’acquisto), pertanto l’azienda potrà̀ utilizzare, per tutto quest’anno, il prestigioso logo di qualità in esclusiva nella propria categoria merceologica – Caffè Macinato per la Moka.

Un prodotto alimentare, per ottenere il Premio Quality Award deve essere valutato direttamente dai consumatori in modalità blind: la marca non influisce sulla valutazione, solo la qualità conta. I campioni di prodotto, inviati in laboratori indipendenti specializzati in analisi sensoriale, sono distribuiti a 300 consumatori “in target”. I consumatori “in target” sono reclutati dai laboratori con l’obiettivo di rappresentare tutte quelle persone che un domani potrebbero davvero acquistare la tipologia di prodotto in test.

In base a queste rigorose analisi organolettiche, Caffè Borbone ha dimostrato ancora una volta di soddisfare pienamente tutti e 5 i sensi.

Dichiara Massimo Renda (Presidente esecutivo di Caffè Borbone): Il premio Quality Award 2020 per il nostro caffè macinato moka, conferma, ancora una volta, che una tazza di caffè Borbone mette tutti d’accordo rendendo la pausa caffè il momento magico della giornata, evocando un vero e proprio rito legato ad una tradizione tutta napoletana. Questo risultato mi riempie di gioia e orgoglio, oltre a farmi comprendere quanto è importante l’impegno quotidiano nel ricercare la perfezione in ogni reparto dell’azienda. Ringrazio tutti i miei collaboratori che ogni giorno si impegnano con passione per rendere ciò possibile.

Oltre alla qualità̀ e alla selezione del caffè, all’inconfondibile gusto e aroma dell’espresso napoletano, l’aspetto visivo, con un packaging raffinato, elegante ed ecosostenibile, anche la recente innovazione della “valvola salvaroma”, che permette l’imbustamento subito dopo la tostatura, preservando gusto e corpo al caffè, contribuisce al successo del marchio napoletano e a farlo apprezzare a milioni di italiani.

Inoltre, quest'anno, è stata sicuramente premiata la capacità comunicativa con cui Borbone ha associato la sua “magica emozione” ad eventi e personaggi di eccellenza dell'arte e dello spettacolo.