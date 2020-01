Traslochi: tutti i servizi proposti dalle ditte specializzate

(Roma 28 gennaio 2020) - Roma, 28 gennaio 2020. Variare il proprio stile di vita, modificando abitudini e orari di lavoro, è la fonte di stress più diffusa. I livelli di tensione aumentano quando a un cambiamento così radicale si associa un trasloco, soprattutto se si sceglie di optare per l'immancabile fai da te.

Per dimezzare o annullare i livelli di stress è possibile affidare le operazioni di trasloco a esperti del settore, ditte specializzate che, a seconda dei casi, possono occuparsi del solo trasferimento o farsi carico delle intere operazioni di smontaggio.

Trasloco: burocrazia e non solo

Una delle difficoltà che si ritrova ad affrontare chiunque si trovi nella condizione di dover traslocare è quella di dover impacchettare con cura ogni oggetto, senza rischiare che nel tragitto possa subire urti e danneggiamenti.

Il problema più evidente, però, può nascere dalla necessità di occupare il suolo pubblico, un’eventualità che, in caso di trasloco, prevede la richiesta anticipata della documentazione necessaria; senza contare che, per alcune aree sottoposte a limitazioni della viabilità, come centri storici o ZTL, potrebbe essere fondamentale richiedere ulteriori permessi, segnalando eventuali targhe in uso che altrimenti rischierebbero di incorrere in sanzioni.

Perché affidarsi a un esperto

Per ridurre quegli oneri che inevitabilmente andrebbero a incrementare i livelli di stress, è importante rinunciare al fai da te, soprattutto se si tratta di traslochi particolarmente impegnativi.

La soluzione, in questo caso, è quella di affidarsi a traslocatori esperti, che possano farsi carico del trasporto, ma anche di tutte quelle operazioni prettamente burocratiche. Seguono questo principio i traslochi di Sinibaldi, servizi che annoverano lo smontaggio, l'impacchettamento e il trasferimento di ogni genere di articolo, sia sul territorio romano - dove ha sede l'azienda - che su quello nazionale e internazionale.

I servizi che facilitano il trasloco

Grazie all'esperienza maturata in oltre sessant'anni di attività, Sinibaldi traslochi può garantire le migliori operazioni di trasloco, in qualsiasi situazione di partenza. La squadra di Sinibaldi si occupa infatti sia del solo trasporto, sia delle operazioni di smontaggio e impacchettamento mobili, con un ottimo servizio di assemblaggio nei locali di destinazione.

Nel primo caso, in particolare, si parla di trasloco fai da te, nel quale gli esperti, su richiesta del cliente, intervengono soltanto per alcune mansioni; nel secondo, invece, si parla di trasloco chiavi in mano, nel quale è lo staff di Sinibaldi a occuparsi di tutti gli step.

Naturalmente, poter contare su personale qualificato, che possa farsi carico delle fasi di smontaggio, archiviazione e imballaggio dei mobili significa ottimizzare i tempi, senza rischiare che nessun articolo venga perduto o danneggiato.

Traslochi di uffici: velocità e professionalità

Sinibaldi si occupa con successo di tutti quei traslochi in cui, per una serie di ragioni, non sia possibile contemplare il classico fai da te. Basti pensare al trasloco di uffici, ambulatori medici o edifici commerciali, dove le apparecchiature informatiche, e in particolare le strumentazioni più delicate, necessitano di un'accortezza che solo una squadra di esperti può assicurare.

Sinibaldi può inoltre farsi carico dell'archiviazione dei documenti e del trasferimento tutelato dei server assicurando, grazie al trasporto notturno, che le operazioni di trasloco non sottraggano tempo prezioso al business. Tutto ciò è possibile grazie a strumentazioni moderne e silenziose, in grado di garantire che tutti gli spostamenti avvengano in maniera discreta.

Sinibaldi: non solo traslochi

I traslochi realizzati da Sinibaldi si arricchiscono del servizio di custodia mobili, che garantisce la conservazione sicura dei colli, per tutto il tempo necessario. I magazzini adibiti al deposito, poco distanti dalla Capitale, sono tutti realizzati in muratura; sono protetti da recinzione di sicurezza e costantemente collegati a un sistema di allarme. Grazie al Packing List, inoltre, ogni imballaggio viene identificato in maniera univoca per mezzo di etichette adesive: una tecnica che, tramite di codici e di colori, garantisce in ogni momento che nessun oggetto venga perduto. Naturalmente, le aree adibite a deposito possono contare sulle più moderne tecniche di antincendio e, oltre ad avere un innovativo sistema di antifurto, possono essere controllate anche da remoto.

