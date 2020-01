Rivoluzione Plastic Free: le soluzioni per gli hotel di Fas Italia

(Firenze 23 gennaio 2020) - Firenze, 23 Gennaio 2020. Sarà per il clamore delle battaglie portate avanti da Greta Thunberg, sarà perché ormai i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, sta di fatto che il tema green non è mai stato così attuale come in questo particolare momento storico.

Il sogno di un mondo “Plastic Free” è ancora molto lontano dall’essere raggiunto ma qualcosa, in questa direzione, si sta muovendo. Sia a livello politico che a livello aziendale si cominciano ad osservare investimenti e soluzioni che vanno proprio in questa direzione, con l’obiettivo di limitare l’uso dei prodotti in plastica, specialmente per quel che riguarda l’usa e getta, optando per prodotti biodegradabili a basso impatto ambientale.

Tra le notizie dell’ultimo periodo hanno catturato la nostra attenzione gli interventi approvati dalla regione Campania ma, anche, la presentazione dei nuovi prodotti “Plastic Free” presentata da Fas Italiae dedicata alle strutture alberghiere di tutta Italia. Ma andiamo con ordine.

Le spiagge della Campania diventeranno plastic free

Come abbiamo detto, una novità molto interessante è quella introdotta dalla regione Campania. Grazie ad una normativa approvata a fine 2019, a partire dall’estate 2020 le spiagge della regione diventeranno “Plastic Free”. Su tutte le spiagge della Campania, infatti, vigerà il divieto di utilizzare prodotti usa e getta in plastica.

Si potranno utilizzare, al contrario, bottiglie in vetro e tutti i prodotti monouso che siano biodegradabili. In questo modo verrà ridotto in maniera significativa l’impatto ambientale sul delicato ecosistema marino della regione.

Fas Italia introduce il Plastic Free negli alberghi

Un’altra novità importante arriva da Fas Italia, azienda specializzata nelle forniture alberghiere in tutta Italia. L’azienda è stata la prima a proporre sul mercato una linea Plastic Freededicata alle strutture ricettive.

Tra i prodotti più interessanti e innovativi spiccano:

-Shampoo-doccia solido: si tratta di un panetto, incartato in carta, di shampoo solido utilizzabile per la detergenza di tutto il corpo e realizzato con l’uso di essenze naturali come la Barbabietola da zucchero e l’Olio di Mandorle. Questo panetto permette di eliminare le bottigliette usa e getta limitando in maniera importante l’uso della plastica monouso degli hotel.

-Accessori di cortesia: si tratta di innovativi accessori da bagno, come la cuffia, il set denti o il set strucco, che oltre ad offrire il massimo confort ai clienti degli alberghi, permette di eliminare l’uso della plastica grazie all’uso innovativo di materiali completamente compostabili e biodegradabili.

La rivoluzione Plastic Free introdotta da Fas Italia mira a limitare l’impatto ambientale di un settore, come quello alberghiero, che da sempre gioca un ruolo di straordinaria importanza nel comparto economico del nostro paese.

Tutto deve essere studiato per essere ecosostenibile così da ripensare completamente il business della propria struttura ricettiva. Basti pensare solo alla plastica risparmiata grazie al set di cortesia, laddove spazzolino e cuffia per capelli sono realizzati con materiale biodegradabile al 100%. E’ proprio grazie ad innovazioni come queste che l’obiettivo di un mondo Plastic Free potrebbe diventare, in breve tempo, non più così lontano da raggiungere.

Essere “green”, infatti, è un fattore molto importante anche in virtù della crescente attenzione che l’argomento riscuote tra le persone. Sono sempre più i viaggiatori attenti a questa tematica, così come sono sempre più le persone disposte anche a spendere qualcosa in più sapendo di soggiornare in una struttura che ha a proprio cuore il tema del rispetto dell’ambiente.

Per maggiori informazioni

Sito Web: https://www.fas-italia.it/

Firenze – Italia

Comunicato a cura di: Img Solutions srl (info@imgwebsolutions.it)