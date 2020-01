Lo spot Coop di Havas Milan il più popolare su Youtube

(Milano, 20 gennaio 2020) - Milano, 20 gennaio 2020 - A fine settembre 2019, Coop ha lanciato la nuova campagna di comunicazione “Una buona spesa può cambiare il mondo”.

Nello spot, la cui creatività porta la firma di Havas Milan, il carrello della spesa attraversa il mondo per sottolineare le aree di impegno di Coop, in termini di rispetto delle persone, dei lavoratori e del Pianeta.

Lo spot è risultato il video commerciale più popolare su YouTube nel periodo ottobre-dicembre 2019 con 3,7 mln di visualizzazioni. La classifica è stata determinata utilizzando alcuni dei segnali di gradimento più significativi espressi dagli utenti su YouTube tra cui: il numero di visualizzazioni nel nostro Paese, la percentuale di visualizzazione di ciascuna pubblicità e il rapporto tra visualizzazioni organiche e visualizzazioni a pagamento.

Il gradimento della rete per lo spot Coop è un segno di come i temi importanti stiano sempre più a cuore alle persone, soprattutto quando vengono raccontati con il giusto approccio e tono di voce. Il viaggio del carrello, intanto, è pronto a ripartire per continuare a parlarci di impegno, di valori, e di convenienza Coop

COOP

Coop, attraverso le cooperative associate, è insegna leader della distribuzione italiana (immutata la quota del 14,2% nella Gdo) e sviluppa un giro d’affari di 13,4 miliardi solo nell’attività caratteristica e di 14,8 miliardi tra attività retail e diversificazioni. Con 6,7 milioni di soci, oltre un quarto delle famiglie italiane è proprietaria delle cooperative associate a marchio Coop. Sono 95.000 i soci che partecipano attivamente alla governance cooperativa e oltre 4.000 i soci volontari che animano 4.541 iniziative sul territorio per un valore sociale di 60,4 milioni di euro. Nel perimetro più ampio, resta in crescita l’occupazione (58.900 dipendenti), con una prevalenza di donne (69,3%) e contratti a tempo indeterminato (94,3%). Tramite i propri fornitori di merci e le altre attività dell’indotto, Coop sostiene direttamente o indirettamente 254.600 posti di lavoro, l’1% dell’occupazione del Paese.

www.e-coop.it