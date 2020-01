Smart Locker Privati: da JoyJar un nuovo benefit per dipendenti ed inquilini

(Ferrara - 21 ottobre 2020) -

Ferrara - 21 ottobre 2020 - Gli smart parcel locker rappresentano oggi la migliore risposta per gestire le esigenze di aziende e privati nell'ambito della corrispondenza e della ricezione di pacchi, anche quando i volumi sono importanti. In particolare, parlare di gestione della ricezione di pacchi significa affrontare anche temi legati alla produttività ed alla sicurezza.

Dal punto di vista della produttività dobbiamo pensare come ogni azienda debba gestire al meglio il tempo e liberare il personale della reception da tutte le attività legate alla ricezione e distribuzione di pacchi. Si tratta, quindi, di un modo per rendere l'azienda più efficiente, dato che con gli smart locker è il dipendente stesso ad occuparsi della sua posta. Lo stesso avviene nei condomini, con gli inquilini che non dipendono più dalla portineria per la ricezione dei pacchi e delle raccomandate.

Non solo: implementare un sistema di smart parcel locker significa anche occuparsi con una maggiore sicurezza dei tanti pacchi e pacchetti che arrivano ogni giorno in condominio o azienda, permettendo a dipendenti ed inquilini di avere la certezza di ricevere il pacco tanto atteso.

Non meno importante è ricordare come un sistema di parcel locker come quello proposto da JoyJar è uno dei benefit aziendali maggiormente graditi dai lavoratori, dato che migliora l'efficienza e la produttività sul luogo di lavoro. Vediamo ora nel dettaglio i vantaggi che gli armadietti automatizzati portano all’azienda e al condominio.

Smart parcel locker: per un’azienda più efficiente ed organizzata.

Rispetto al passato, Internet ha portato con sé molti vantaggi, ma anche nuove problematiche, tra cui la gestione della ricezione dei pacchi generati dall’attività di shopping online fatto dai dipendenti: sempre più spesso un sistema basato sugli smart parcel locker permette di mantenere ordinata la reception.

Tra i vantaggi degli armadietti automatizzati ricordiamo proprio il fatto che solo il reale destinatario potrà accedere al pacco e aprire lo smart locker, digitando l’apposito codice ricevuto sullo smartphone e, quindi, si tratta di un sistema caratterizzato dalla grande sicurezza e rispetto per la privacy, oltre che attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Per le sue caratteristiche, quindi, lo smart parcel locker è la migliore risposta alle nuove sfide che l’azienda deve affrontare in tema di gestione della corrispondenza, ma soprattutto un benefit aziendale sempre più comodo ed apprezzato dai dipendenti.

In riferimento al welfare aziendale, già nel 2016 la ricerca Doxa-Edented aveva evidenziato come il 62% dei dipendenti prestasse grande attenzione ai benefit aziendali e credesse nel loro sviluppo, molto più importante rispetto ad un semplice aumento del salario. D’altro canto, le aziende attuano politiche di welfare per raggiungere i seguenti obiettivi:

- valorizzare il dipendente (79%)

- migliorare il clima aziendale (77%)

- aumentare la produttività dei lavoratori (61%)

A parere dei dipendenti, invece, gli obiettivi principali di un sistema di welfare aziendale sono il miglioramento del clima aziendale (61%), la maggiore produttività (57%), la valorizzazione della persona (56%).

Il sistema di parcel locker offerto da JoyJar si basa sul fatto che quello che oggi manca maggiormente alle persone è il tempo e che bisogna lavorare maggiormente sul work-life balance. Migliorare la ricezione dei pacchi significa, in questa ottica, permettere al dipendente dedicare maggior tempo alla vita familiare ed ai suoi hobby e interessi.

Recarsi in posta o in un altro luogo per ritirare il pacco significa dover chiedere permessi e va a minare la produttività della persona in azienda, oltre a generare stress. Per questo, sempre più aziende decidono di adottare servizi time saving come gli armadietti automatizzati. Con un minimo investimento, infatti, si può cambiare la vita lavorativa della persona e migliorare il clima aziendale, ma anche la produttività in azienda.

Infine, un sistema come quello offerto da JoyJar si basa sul fatto che sempre più spesso si porta la vita privata in ufficio e quella lavorativa a casa: sempre più dipendenti acquistano online dallo smartphone mentre sono in azienda, dato che è sempre meno il tempo per recarsi in negozio. Il ritiro, invece, è più complesso e per questo offrire la possibilità di ricevere la consegna direttamente in ufficio è un benefit sempre più gradito.

Smart parcel locker: un servizio che valorizza l’immobile In una ricerca dell NHMH (National Multifamily Housing Council) condotta su oltre 120.000 residenti in condominio, i 72% degli intervistati afferma che oltre ai tradizionali servizi di portineria si aspetta un apposito servizio di ricezione dei pacchi, come quello offerto da JoyJar con i suoi smart parcel locker. Sempre più spesso, anche in Italia, questi armadietti automatizzati rientrano tra i criteri di scelta dell’immobile e ne influenzano il suo valore di mercato.

Accanto ai criteri hard, come posizione, qualità e prezzo, le amenities ovvero i servizi offerti possono fare la differenza in fase di acquisto dell’immobile, soprattutto quando ci si rivolge ad una clientela più giovane. Tutti vogliono, infatti, vivere in un condominio moderno che offre smart parcel locker, connessione internet veloce, parcheggio per le biciclette e molto altro ancora.

Un sistema basato sugli Smart Parcel Locker permette agli inquilini di farsi recapitare a casa il pacco anche se sono assenti e senza la preoccupazione di dover attendere il corriere o di organizzare il ritiro in altri luoghi. Il vantaggio principale è, in questo senso, l’annullamento del rischio di mancata consegna.

Per questo motivo sono sempre più i clienti privati che si rivolgono a JoyJar per installare gli armadietti automatizzati in condominio, un servizio a cui è sempre più difficile rinunciare dopo averlo provato.

JoyJar, l’azienda leader nel mercato degli Smart Parcel Locker

Ad oggi possiamo affermare con certezza come JoyJar sia il leader indiscusso in Italia per quanto riguarda l’installazione di smart parcel locker privati per aziende e residenze e anche l’anno 2019 si è chiuso in forte crescita per l’azienda di Ferrara, con un fatturato che è più che triplicato.

Tantissime sono, infatti, le aziende che hanno dato fiducia all’azienda e hanno implementato un sistema di armadietti automatizzati per i loro dipendenti e tra queste segnaliamo Bulgari, Gruppo Hera, De Longhi ma anche Engie, Nazioni Unite, Honeywell, Teddy, Morellato e altri ancora. In totale oggi gli smart parcel locker realizzati e distrubuiti da JoyJar servono un totale di 20.000 persone, tra dipendenti ed inquilini di condomini e residenze familiari.

2020: un anno di grandi novità per l’azienda ferrarese

Il 2020 inizierà con tantissime novità in casa JoyJar, a partire dal lancio previsto per gennaio 2020 della nuova JoyJar App per dispositivi iOS ed Android, destinata ai 20.000 utenti che utilizzano gli smart parcel locker. Tramite la nuova App sarà possibile:

- ricevere notifiche istantanee sull’arrivo del pacco all’interno del locker;

- ritirare con maggiore sicurezza i pacchi, visualizzando il QR Code ricevuto nell’App nei pressi del locker;

- tracciare tutti i pacchi transitati nello smart locker JoyJar;

- ricevere news ed aggiornamenti sulla propria azienda.

Tuttavia, non è questa l’unica novità prevista da JoyJar per il nuovo anno: oltre all’App, l’azienda ha rilasciato nuove API per una maggiore integrazione con i corrieri.

Ricordiamo, a questo proposito, che JoyJar si integra con tutti gli ecommerce ed i corrieri, che ottengono da un servizio di smart parcel locker la possibilità di velocizzare consegne e resi, ma soprattutto possono ridurre il numero di mancate consegne dovute all’assenza del destinatario.

Ad oggi JoyJar è la prima azienda italiana nel campo degli Smart Parcel Locker, installati da un numero crescente di aziende e condomini per automatizzare la ricezione e lo smistamento dei pacchi. Parlare di JoyJar significa riferirsi ad una realtà in crescita, che gestisce migliaia di consegne in centinaia di unità installate.

Per questo e per velocizzare lo scambio di dati tra corrieri e sistemi informatici sono state rese disponibili le WEB API, che comprendono anche la lettura dei codici a barre presenti sul pacco. Si tratta di un sistema con importanti vantaggi per il corriere: non ci saranno più mancate consegne o secondi tentativi, la consegna sarà più veloce e precisa e verranno gestiti anche i resi attraverso gli smart parcel locker.

Le nuove API si integrano, inoltre, con tutti i sistemi e-commerce e con le soluzioni Click&Collect. A questo proposito ricordiamo come il servizio di locker offerto da JoyJar sia ideale anche per tutte le aziende che vogliono evadere gli ordini Click & Collect nel punto vendita.

Grazie all’installazione degli smart parcel locker messi a disposizione da JoyJar, l’utente potrà ritirare il pacco in negozio in modalità self service, sempre a seguito di una notifica sul proprio smartphone. Le Web API progettate da JoyJar, infatti, integrano facilmente i sistemi informatici dei clienti con il cloud JoyJar: si scambiano informazioni sugli ordini da evadere e si accede all’anagrafica del cliente finale, ma anche si leggono i codici a barre presenti sui pacchi per automatizzare deposito e ritiro.

In conclusione, installare uno smart parcel locker JoyJar significa accompagnare la propria azienda e condominio nel futuro, offrendo un servizio sempre più gradito da inquilini e lavoratori data la continua crescita degli acquisti online e dalla sempre maggiore richiesta di servizi time saving, tanto in ambito lavorativo, quanto in ambito privato.

