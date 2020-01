SNAI - Serie A: Napoli-Fiorentina, scossa azzurraTurno soft per Juve, Inter e Lazio

(Milano,17 gennaio 2020) - Dopo la vittoria in Coppa Italia gli analisti danno la carica alla squadra di Gattuso: tre punti al San Paolo a 1,60 - Insigne in odore di gol, Cutrone in agguato a 3,50 – Lazio- Samp, l'undicesima vittoria di fila dei biancocelesti vale 1,40 - Pronostico "morbido" anche per bianconeri e nerazzurri.

Milano, 17 gennaio 2020 - La Coppa Italia ha ridato morale dopo due pesanti sconfitte in campionato e ora il Napoli può guardare con più ottimismo all'anticipo di domani sera contro la Fiorentina. Di certo è positiva la risposta degli analisti SNAI, che rilanciano la squadra di Gattuso: dopo lo sfortunato ko con la Lazio, il riscatto azzurro al San Paolo si gioca a 1,60. Lontani i viola, a 5,25, pur dopo la bella vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia: sulla squadra di Iachini pesano anche i precedenti al San Paolo, dove l'ultima vittoria risale al 2014. Un altro pareggio dopo lo 0-0 della scorsa stagione al Franchi, pagherebbe invece 4,00. All'andata il testa a testa tra le due squadre si è concluso con uno spettacolare 4-3 per gli azzurri, che andarono a segno due volte con Lorenzo Insigne. L'attaccante partenopeo si è appena sbloccato con i due rigori realizzati in Coppa e un altro gol stavolta si gioca a 2,50. Dall'altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Patrick Cutrone, subito a segno con la maglia dei viola e il cui bis pagherebbe 3,50.

Colpo Lecce a 9,25 - A tornare domani in campo sarà anche la Lazio, prevedibilmente la grande favorita per la sfida all'Olimpico contro la Sampdoria: l'undicesimo successo di fila in campionato si gioca a 1,40, per la «X» si sale a 4,75; un occhio va anche ai blucerchiati, lontani sì a 5,75 ma carichi dopo il 5-1 rifilato al Brescia e in cerca di uno sgambetto ai biancocelesti che ormai manca dal 2016. Nelle parti alte della classifica sarà un turno sulla carta agevole anche per Inter e Juventus: i nerazzurri, a 1,30, saranno in casa del Lecce (9,25), mentre la Juve (1,22) ospiterà un Parma a caccia di punti per sognare l'Europa, ma dato solo a quota 12. Infine, a cercare la prima vittoria in Serie A del 2020 sarà la Roma, avanti a 1,97 sul campo del Genoa (4,00).

