Genome & Company announces a clinical trial collaboration and supply agreement with Merck KGaA, Darmstadt, Germany and Pfizer

Libia, Conte: altri soldati italiani solo in condizioni sicurezza

Il Cairo, 14 gen. (askanews) - "Non escludiamo affatto di mandare più soldati italiani in Libia, ne discuteremo a Berlino, se riusciremo a dare un indirizzo politico alla crisi libica sicuramente lo faremo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al Cairo, dopo l'incontro con il presidente egiziano, Abd al Fattah al Sisi. "Insieme al Parlamento non manderemo nessuno dei nostri ragazzi se non in ...