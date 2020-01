Serie A al giro di boa: Planetwin365 conferma la classifica attuale avanti Lazio, Inter e Juventus

(Roma,10 gennaio 2020) - Per i bookies la Lazio uscirà vittoriosa dall’Olimpico (2,11). Turno positivo anche per l’Inter (2,05) che fermerà l’Atalanta. Chiude il weekend la Juventus (2,26) favorita fuori casa contro la Roma.

Roma, 10 gennaio 2020 – Ultima di andata ricca di big match. Sabato alle 18 gennaio va in scena all’Olimpico la sfida tra Lazio e Napoli. La prima, in stato di grazia e con 7 punti in più rispetto allo scorso anno a questo punto della stagione, cerca il record assoluto di dieci vittorie consecutive; la seconda vuole rimettersi in marcia dopo aver vinto un solo incontro degli ultimi dieci. Secondo Planetwin365 i padroni di casa partono favoriti (2,11) ed una vittoria sarebbe il miglior modo per festeggiare i 120 anni di storia compiuti lo scorso 9 gennaio. L’ipotesi che invece siano gli uomini di Gattuso ad espugnare l’Olimpico è piuttosto lontana secondo la lavagna di Planetwin365, dove si legge una quota di 3,39. Partita che in ogni caso promette spettacolo e che potrebbe sbloccarsi già nel primo quarto d’ora (2,64). Favorito numero uno ad aprire le marcature è il capocannoniere Immobile (3,85), mentre il Napoli confida nella ritrovata vena realizzativa di Milik (6,50).

Sempre sabato si affronteranno la miglior difesa contro il miglior attacco della Serie A. Dopo un doppio 5 – 0 contro Milan e Parma, l’Atalanta in casa dell’Inter è a caccia della terza vittoria consecutiva.

A confronto con l’anno scorso, i nerazzurri di Milano e quelli di Bergamo viaggiano all’unisono: +6 punti per entrambi, con la differenza che l’Inter quest’anno guida la classifica insieme alla Juve mentre la stagione passata aveva chiuso il girone di andata in terza piazza. Dall’altra parte, l’Atalanta che aveva terminato in ottava posizione il giro di boa, ora si trova al quinto posto. Planetwin365 concede ai padroni di casa i favori del pronostico (2,05) mentre la vittoria della Dea si gioca a 3,42. Il primo tempo sarà il più combattuto e secondo i bookmakers potrebbe finire in pareggio (2,41) se non con l’Inter già avanti (2,54). Meno conteso il secondo dove il successo degli uomini di Conte è quotato 2,39, mentre la vittoria dell’Atalanta è ferma a 3,54.

I 3 punti consentirebbero all’Inter di chiudere il girone di andata in testa e mettere pressione alla Juventus, impegnata domenica all’Olimpico con la Roma. I giallorossi sono chiamati al riscatto, dopo il tonfo interno con il Torino. Stando ai bookies però, il trionfo degli uomini di Fonseca in casa è poco probabile (3,14). I bianconeri invece vogliono confermare il primo posto che in questa stagione occupano con 8 punti in meno dell’anno scorso: la loro vittoria, seppur in trasferta, sembra il risultato più probabile (2,26), mentre il pareggio appare un’ipotesi più remota (3,45).Lato marcatori, Dzeko cercherà di replicare il suo primo gol in Serie A realizzato proprio contro la Juventus (2,65) mentre la Vecchia Signora punta forte su Ronaldo (1,90), reduce dalla tripletta con il Cagliari.

