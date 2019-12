Logotel premiata come eccellenza del design lombardo

(17 dicembre 2019 ) - L’independent service design company è stata insignita da ADI Lombardia e Regione Lombardia per gli impatti positivi generati con i suoi progetti People & Design Driven. È solo l’ultimo di 6 premi importanti ricevuti nel 2019.

Il 17 dicembre 2019 l’independent service design company Logotel ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Associazione Disegno Industriale Lombardia e dalla Regione Lombardia: Logotel è tra le eccellenze del design lombardo. Consegnata da Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, la targa rappresenta l’importanza del design come leva strategica per un’idea di sviluppo sostenibile e responsabile.

“Si tratta di un risultato che condividiamo con i nostri clienti – spiega Cristina Favini, strategist e manager of design di Logotel ci hanno permesso di dar forma a progetti sempre più sorprendenti, con risultati concreti e misurabili. È anche un riconoscimento al nostro approccio People & Design Driven che, ogni giorno, ci permette di esercitarci in sfide sempre nuove, allenando multidisciplinarità e dimensione interpretativa. Da 26 anni, anziché focalizzarci su mercati verticali e i settori specifici, preferiamo mettere al centro le persone, accompagnando le organizzazioni in percorsi trasformativi nel campo della formazione, del design e delle business community”.

Grazie a questo orientamento all’impatto, il 2019 ha regalato a Logotel qualcosa come sei importanti riconoscimenti nazionali e internazionali per prodotti e servizi: dalla progettazione di una recruiting experience digitale, a un progetto di ricerca editoriale, a un servizio dedicato al contrasto del disagio sociale nelle scuole, fino a un programma per diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle organizzazioni.

LOGOTEL

Logotel è una Independent Service Design Company che progetta e accompagna la trasformazione delle imprese in modo collaborativo. Logotel progetta e sviluppa servizi ed esperienze su scala internazionale, dalla strategy, al delivery, al “life” dei progetti, con un team di oltre 190 professionisti nelle sedi di Milano, Parigi e Madrid. L’approccio Logotel unisce discipline e competenze diverse, sempre “People & Design Focused”, rendendo concreta l’innovazione, ingaggiando i network di intere organizzazioni distribuite sul territorio, ridisegnando le relazioni tra Brand, Clienti interni ed esterni per generare impatti reali. Nel 2019 Logotel ha lavorato per oltre 60 Clienti, ha coinvolto 5.000 persone in progetti formativi e ne ha connesse più di 150.000 con le 38 Content and Business Community Network che erogano servizi e contenuti, motivano, attivano la condivisione e la partecipazione.