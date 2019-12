Golden Agri-Resources (GAR) and Orangutan Foundation International (OFI) Release Six Orangutans in Central Kalimantan, Indonesia

Condannati ex vertici France Telecom per suicidi tra dipendenti

Parigi, 20 dic. (askanews) - Una sentenza storica di condanna per mobbing aziendale. In Francia, l'ex numero uno di France Telecom e due ex alti dirigenti della compagnia telefonica sono stati giudicati colpevoli per una politica di molestie morali legata a diversi suicidi tra i dipendenti negli anni 2000. Il manager Didier Lombard ha ricevuto la condanna a un anno, mentre gli altri due dirigenti ...