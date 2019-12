Catania – Bologna– Chieri (To)Con tre nuove aperture, PENNY Market chiude l’anno con 386 negozi

(Cernusco S/N 18.12. 2019) - Giovedì 19 settembre saranno 3 i nuovi punti vendita per PENNY Market Italia; il terzo per Catania (superficie di vendita 463 mq) e Bologna (superficie di vendita 559 mq) e il secondo su Chieri (superficie di vendita 807.5 mq). Un totale di 16 nuove aperture nel 2019, anno che si chiude con 386 negozi. I format degli store sono di nuova generazione, con impianti ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale con un approccio sostenibile in termini di dispersione termica e gestione degli imballaggi.

Con il 90% delle referenze made in Italy ed un approccio che valorizza il territorio, le tradizioni, i produttori locali, PENNY testimonia la propria vocazione di essere “Il discount sotto casa per la spesa semplice e di qualità tutti i giorni” con una forte impronta legata all’italianità.

L’azienda PENNY Market Italia, del gruppo internazionale REWE, chiude l’anno con un fatturato in forte crescita rispetto al 2018, pari a 1,4 mld e quasi 4000 dipendenti.

PENNY MARKET Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 373 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio. Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

Informazioni su REWE Group La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 58 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

Corporate Communications Management Penny Market Italia

Marcello Caldarella |mcaldarella@pennymarket.it |

+39 366 6270344 +39 02 92724309

ADNKRONOS Comunicazione

Fabio Valli |Fabio.valli@adnkronos.com

344 1281966 | +39 02 76366 45