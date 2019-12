Tv, film e palinsesti: Programmitv rilancia con nuovo format e contenuti

(Roma, 10 dicembre 2019) - Negli ultimi anni, i canali tv sono aumentati in maniera esponenziale, con proposte sempre diverse che hanno di fatto incrementato l’offerta quotidianamente fruibile. Protagonista di questa piccola, grande rivoluzione, la diffusione del digitale terrestre, una tecnologia che ha accostato alle classiche reti generaliste – le cui proposte universali si rivolgono a un’ampia fetta di telespettatori – centinaia di emittenti con palinsesti tematici, come i canali di cronaca, di cucina, di fai da te o pensati ad hoc per i più piccoli.

Internet e tv

Nell’ultimo ventennio, in concomitanza alla crescita delle emittenti televisive, si è assistito alla diffusione dei nuovi mezzi digitali. Internet ha ben presto aperto le porte al mondo del piccolo schermo, con siti di approfondimento dedicati allo spettacolo, ai serial e alla critica televisiva. Allo stesso tempo, sul web sono nate guide tv sempre più accurate: portali che, negli anni, hanno di fatto preso il posto alle più classicheguide televisive. Rispetto alle riviste cartacee, i siti dedicati alle programmazioni hanno manifestato sin da subito un vantaggio non indifferente: oltre a rendere fruibile al telespettatore, in ogni momento e in qualsiasi luogo, una guida dettagliata sulle proposte in tv, hanno dimostrato di potersi adeguare, in tempo reale, a eventuali modifiche del palinsesto.

Le guide tv digitali

Per districarsi tra le numerose programmazioni televisive, il telespettatore può contare sulla nuova proposta di ProgrammiTV, una guida online più che accurata, con aggiornamenti continui e in temporeale. Ad esempio, grazie a ProgrammiTV è possibile avere tutte le informazioni sui programmi oggi in tv: dai canali gratuiti a quelli satellitari, passando per quelli a pagamento, il portale offre ai visitatori un format innovativo, le cui proposte sono sempre aggiornate e in linea con i palinsesti ufficiali. Arricchiscono il pacchetto una grafica chiara e dinamica e un servizio completamente gratuito: contrariamente a ciò che accade per le più comuni riviste cartacee, i contenuti disponibili su ProgrammiTV sono consultabili senza alcun costo. Per avervi accesso basta semplicemente collegarsi al sito ufficiale: tutti i palinsesti sono sempre visualizzabili sia da computer fisso che dai dispositivi portatili.

Il nuovo format di ProgrammiTV

ProgrammiTV è una guida televisiva di facile utilizzo. Sulla home page è disponibile una sezione dal titolo “oggi in tv”, dove un widget di ricerca dà accesso a qualsiasi palinsesto. Sul sito, in particolare, ogni visitatore può visualizzare le guide tv Rai, Mediaset e delle altre reti del digitale terrestre, oltre a quelle trasmesse sui canali Tv Sat o sulle piattaforme di pay per view; per consultare i contenuti, basta accedere alla home page e selezionare, da un menu a tendina, una particolare fascia oraria della giornata: il motore di ricerca risponde in maniera immediata, fornendo la programmazione prevista su tutti i canali nell’arco di tempo in esame. Un secondo filtro consente di restringere ulteriormente il campo di ricerca, associando una particolare selezione oraria a una sola emittente. Il widget permette, inoltre, di indicizzare i risultati verso un’unica area tematica: selezionando dal menu a tendina il genere di contenuti che si intende ricercare, è possibile individuare in tempo reale le proposte divise per intrattenimento, film, serie animate o news.

La programmazione divisa per emittente

Oltre a offrire un riepilogo immediato e completo della programmazione sul piccolo schermo, il nuovo format di ProgrammiTV dà la possibilità di visualizzare i palinsesti canale per canale. Per accedere alla programmazione di una rete specifica, basta semplicemente cliccare sul logo dell’emittente: in ogni scheda è presente una sintesi delle proposte nell’arco delle 24 ore, oltre a un breve elenco dei film e dei serial in onda nella giornata in esame. ProgrammiTV fornisce, inoltre, i dettagli più interessanti per ogni pellicola, come il genere, la trama, il cast e l’anno in cui è stata pubblicata.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.programmitv.info/

Comunicato a cura di: IMG Solutions srl