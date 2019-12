Inter vincente solo per il 56%, Juve per il 61%

(Roma, 6 dicembre 2019) - bwin data center: tifosi iniziano a credere nel Cagliari in Champions

Roma, 6 dicembre 2019 - Inizia oggi un week end importante per la testa del campionato, con due scontri al vertice che stanno stimolando gli appassionati.

Secondo quanto rilevato dal bwin data center, i tifosi credono che l’Inter di Conte possa trovare un ostacolo duro nella Roma rimessa in carreggiata da Fonseca dopo diverse stagioni deludenti.

A pronosticare una vittoria dei nerazzurri è appena il 56%, uno dei dati più bassi da inizio stagione, il pareggio è atteso dal 21% mentre in una vittoria corsara della Roma a San Siro credono il 23% dei tifosi.

Nonostante sia impegnata in trasferta sembra trasmettere più fiducia la Juventus, reduce da un mezzo passo falso nell’ultima di campionato quando non è andata oltre il pareggio con un brillante Sassuolo.

A scommettere sulla vittoria dei giocatori allenati da Sarri è il 61% dei tifosi, seguito da un 22% che vede la Lazio vincente e un 17% che si aspetta un pareggio. Nonostante la difficoltà di andare a rete manifestata dalla Juventus quest’anno il risultato più pronosticato è lo 0-2 con il 27%, seguito dall’1-3 con il 16% ed infine l’1-1 ipotizzato dall’11% di chi si è voluto cimentare in una previsione.

Curiosa la situazione sul fronte dei marcatori più probabili dove in testa svetta Immobile con il 21% tallonato dai 3 giocatori d’attacco bianconeri guidati da Ronaldo con il 19%, Higuain con il 12% e Dybala con il 9%.

Molto fluide anche le previsioni per la qualificazione in Champions League con Cagliari, Roma e Lazio che in questa settimana registrano qualche incremento delle giocate e torna a fare capolino anche il Milan dopo la vittoria conquistata in extremis a Parma. Si fanno invece più frequenti le giocate che prevedono la non qualificazione del Napoli in seguito al perdurare della crisi interna e del nuovo ritiro imposto da Ancelotti.

