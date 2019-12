Serie A: Planetwin365 blinda il primato dell’Inter

(Roma 5 diembre 2019) - La Roma arriva a Milano galvanizzata dalle tre vittorie consecutive. Per Planetwin365, però, saranno i nerazzurri ad avere la meglio (1,92)

Roma, 05 dicembre 2019 – Il big match di San Siro tra Inter e Roma apre la quindicesima giornata di Serie A. Nonostante gli ultimi tre incontri tra le due squadre siano finiti in pareggio, il match di venerdì sera potrebbe essere appannaggio dell’Inter: ne sono convinti i tifosi che si schierano a favore dei nerazzurri (50%) mentre, poco meno della metà, crede nei giallorossi (24%) e il restante della tifoseria prevede un pareggio (26%). Anche i bookies di Planetwin365 propendono per il team milanese (1,92), lasciando indietro la squadra di Fonseca (3,97). Una vittoria dei nerazzurri permetterebbe al team di Conte di diventare la seconda squadra nella storia della Serie A ad ottenere 13 vittorie nelle prime 15 partite. Un record raggiunto solo dalla Juventus nel 2014, proprio quando sulla panchina dei bianconeri sedeva il tecnico salentino.

I numeri offensivi di entrambe le squadre – l’Inter ha sempre segnato almeno un gol in campionato, la Roma viene da due gare con tre gol realizzati – lasciano presagire una partita ricca di reti con il segno Gol a 1,50 e l’Over 2,5 a 1,60. Le due squadre sono tra quelle che hanno realizzato più reti nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato. Non a caso i bookies prevedono l’arrivo del primo gol in partita nei primi 15 minuti di gioco (2,66) o tra i 15 e i 30 minuti (3,65).

La partita vedrà anche una sfida nella sfida: dopo aver diviso lo spogliatoio del Manchester United, Lukaku e Smalling si rincontreranno da avversari in campo. Il primo potrebbe avere la meglio sul difensore giallorosso e segnare almeno un gol nell’incontro (2,05), seguito dal suo compagno Martinez (2,15). I romani invece, confidano nel recupero di Dzeko (2,65) - al momento in dubbio - e nei fantasisti Perotti, Under e Zaniolo, tutti e tre quotati a 3,75.

