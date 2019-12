I costi di un notaio: trend risparmio con il preventivo online

(Milano 3 dicembre 2019) - Milano, 03/12/2019 - In una realtà economica moderna, in cui è spesso difficile riuscire a far quadrare i conti di un bilancio familiare, quando si presenta la necessità di doversi rivolgere a un notaio, inevitabilmente, si considera l'ingente spesa da affrontare. Il notaio è una figura indispensabile per la redazione di una vasta varietà di atti: dalle compravendite immobiliari alla creazione di società, dalla trascrizione di un testamento a una procura, dalle donazioni ai diversi atti che prevedono la necessità di una trascrizione.

Una figura che, da un lato, svolge una funzione pubblica, ma dall'altro, trattandosi di un professionista, offre un servizio che prevede un compenso la qui quantificazione spesso è abbastanza complessa. Grazie al web, oggi questa realtà è cambiata, poiché si ha l'opportunità di chiedere preventivi ai notai online riuscendo a risparmiare tempo e talvolta anche denaro.

NotaioFacile.it, ad esempio, è una piattaforma che permette di eliminare la distanza tra utente e notaio, facendo incontrare le due figure, in maniera diretta e immediata. In questa guida si analizzeranno i costi dei notai, come richiedere un preventivo online e l'innovazione apportata dal sito NotaioFacile.it.

I costi del notaio: le spese previste

Secondo la nuova normativa, da alcuni anni sono state eliminate le tariffe notarili ovvero i minimi e i massimi compensi un tempo previsti per la redazione di un atto notarile. Ciò significa che, da libero professionista, il notaio può applicare liberamente al suo servizio il valore che ritiene opportuno, che di fatto può essere maggiore o minore rispetto a un altro studio notarile.

A influenzare un preventivo vi sono diversi fattori: per esempio, il costo di una transazione immobiliare è diverso rispetto a quello della redazione di una procura o di un testamento, così come l'apertura di una S.a.s. avrà un investimento economico diverso rispetto a una S.r.l con un capitale base elevato. Inoltre, all'interno dell'atto, potrebbero esserci delle variazioni. Se si considera ad esempio il costo del notaio per l'acquisto della prima casa, il costo finale dell'atto potrebbe variare in base alla rendita catastale dell'immobile o al prezzo di vendita, valori che incidono sul calcolo delle imposte da pagare.

Infine, si dovranno aggiungere i bolli e le tasse di registro, ossia le spese che dovranno essere affrontate per il perfezionamento dell'atto, e le tasse d'archivio per le eventuali spese di mantenimento e custodia dei documenti. Questi costi potrebbero variare, dato che sono stabiliti per legge in funzione alla tipologia di atto che viene redatto, ma va considerato anche il valore dell'atto stesso e l'onorario del notaio.

Il nuovo trend del risparmio: i preventivi notarili online

I preventivi online sono una nuova realtà, grazie ai quali è possibile ottenere la valutazione dell'operato di un notaio in rapporto a un determinato atto. Un nuovo trend che rispecchia anche l'esigenza di ottenere un risparmio.

Ma, si badi bene, non basta tener conto della cifra indicata in un preventivo online, dato che il concetto di risparmio non è solo collegato a un'idea economica. Infatti, un atto notarile prevede una particolare attenzione e professionalità, una conoscenza della legge e una serie di eventuali servizi aggiuntivi che, di norma, hanno dei costi e che possono fare la differenza nella somma finale di un preventivo.

Come suggerito in più pagine dal sito NotaioFacile.it la qualità del servizio offerto dal notaio dovrebbe avere un ruolo preponderante nella scelta del professionista da incaricare, mettendo in secondo piano il parametro economico. A tal proposito viene spesso ricordato che è sempre buona norma parlare direttamente con il notaio e richiedere tutte le informazioni prima della stipula dell’atto, tra le quali chiaramente vi è il preventivo online.

Per essere considerato completo, un preventivo, al suo interno, deve tra l’altro indicare le seguenti voci:

•tipologia di atto in modo specifico e dettagliato;

•tasse e imposte;

•costi di custodia e archivio;

•costo dell'atto;

•onorario del notaio.

NotaioFacile: cos'è e le sue caratteristiche

Trovare il notaio online è una realtà semplice e diretta grazie al sito NotaioFacile.it che permette, tra le altre cose, di poter avere una chiara visione riguardo al costo del notaio e alle spese da affrontare nel momento in cui ci si trova nella necessità di stipulare un atto notarile.

L'idea nasce dall’imprenditore Luca Bocola nel 2012, il quale voleva cercare di eliminare la distanza che vi è tra i notai e gli utenti, offrendo un servizio che potesse determinare un contatto diretto, senza intermediari. Grazie alla sua esperienza nel settore finanziario, immobiliare e legislativo, è stato possibile sviluppare la piattaforma che, nel giro di pochi mesi, è diventata un punto di riferimento per coloro che vogliono contattare il notaio sul web per chiedere informazioni, preventivi online o fissare un appuntamento dal professionista.

Anche grazie a NotaioFacile.it, la visione dell’utente sulla figura di questo libero professionista sta cambiando, dal momento che il notaio non è più visto come un'entità austera e distante e con cui non si ha la possibilità di interagire, ma diventa facilmente consultabile per avere informazioni e costi. Dal passa parola, che era l'unico elemento caratteristico di scelta, si passa a una valutazione personale e diretta delle singole caratteristiche di ogni libero professionista, della qualità del servizio e della disponibilità manifestata verso l'utente.

Cosa offre NotaioFacile: informazione e preventivi online

Il sito permette agli utenti di accedere, in modo gratuito e senza necessità di registrazione, per chiedere informazioni ai notai ricevendo direttamente risposte e preventivi online. È importante precisare che il sito NotaioFacile non svolge la funzione di intermediario né quella di comparatore dei costi relativi dei diversi preventivi notarili. NotaioFacile ha il solo scopo di mettere in diretto contatto utente e notaio grazie ad un’innovativa piattaforma web.

I notai ricevono direttamente le richieste dagli utenti attraverso il servizio smtp di NotaioFacile, quindi, sono liberi di poter rispondere all’utenza web come sono soliti fare con chiunque si presenti in studio.

Il portale permette, quindi, di richiedere informazioni e preventivi per la stipula di atti notarili, sia nel caso in cui si abbia una certa esperienza nel settore, per esempio avendo già effettuato alcuni atti, oppure per coloro che sono al primo atto e non conoscono l’iter per giungere alla stipula. Infatti, questi ultimi potranno ricevere una serie di semplici informazioni, che gli consentiranno di poter fornire al professionista alcuni dei dati utili per poter inquadrare la pratica ed eventualmente redigere il preventivo.

Come funziona la piattaforma NotaioFacile

Intuitività e semplicità sono gli elementi base che si trovano in ogni aspetto del sistema, finalizzato ad abbattere qualunque barriera tra utente e notaio. La procedura prevede la compilazione di una serie di campi che identificano la richiesta e permettono di ricevere un preventivo dal notaio. Nella prima fase, si dovrà specificare la tipologia di atto che si vuole effettuare e anche la località in cui si richiede che avvenga l'intervento del notaio. Grazie alla presenza di una serie di finestre, la scelta è intuitiva, selezionando il nome del servizio notarile richiesto.

Successivamente, vengono effettuate alcune domande che cercano di delineare in maniera esatta la richiesta che si sta effettuando. In tutti casi, è prevista anche la possibilità di allegare dei documenti, che consentono al notaio di avere una visione più completa dell'atto che dovrà essere effettuato e, inoltre, permette all'utente di rendersi conto di quali saranno alcuni degli elementi necessari al momento della sottoscrizione. Infine, nel caso in cui vi fossero dei dubbi o si rendessero necessari chiarimenti, il notaio potrà contattare l'utente attraverso e-mail o per telefono e richiedere eventualmente anche un appuntamento presso lo studio.

Al completamento della procedura, si riceverà il preventivo online direttamente dal notaio con le spese dettagliate e senza nessun impegno.

