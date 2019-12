Schneider Electric si mette in gioco insieme alle proprie persone per il #GivingTuesday 2019

(Stezzano (BG), 3 dicembre 2019) - Il gruppo si mobilita con iniziative tutto il mondo per celebrare il valore del dono e del volontariato. Anche in Italia il 2, 3 e 4 dicembre è stata attivata una raccolta di beni alimentari in diverse sedi a favore di enti locali.

La Fondazione Schneider Electric presenta un kit didattico sul tema degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, che i dipendenti potranno usare per organizzare momenti educativi nelle scuole

Stezzano (BG), 3 dicembre 2019 – Oggi in tutto il mondo si celebra il #GivingTuesday2019, un’iniziativa che mette al centro solidarietà, generosità e impegno. Dal 2018, tramite la sua Fondazione Schneider Electric, il Gruppo ha unito con successo 40 paesi a livello mondiale attorno a questa iniziativa che risuona con i valori dell’azienda e consente di offrire ai dipendenti nuove opportunità di coinvolgimento. Un risultato che si vuole superare nel 2019, attivando sempre più persone e istituzioni.

In particolare, Schneider Electric supporta iniziative basate sul dono, promosse dalle realtà locali e realizzate in base alle necessità del territorio. Da soli, con i colleghi, in collaborazione con realtà non profit, non importa: ciò che conta è che i dipendenti siano liberi di prendere l’iniziativa, e cercare opportunità per coinvolgersi anche attraverso la piattaforma dedicata alle attività di volontariato VolunteerIn.

Pe quanto concerne l’Italia, l’azienda ha lanciato una raccolta di beni alimentari che si terrà dal 2 al 4 dicembre in diverse sedi dislocate sul territorio. Tra queste, nella sede di Stezzano (BG) - dove lavorano circa 800 persone - la raccolta andrà a favore della Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo (per approfondimenti: patronatosanvincenzo.it). Questa iniziativa si va ad aggiungere al supporto che Schneider Electric già offre a questa realtà, che ogni giorno distribuisce circa 400 pasti ai meno abbienti. La collaborazione per la raccolta delle eccedenze alimentari della mensa del sito di Stezzano ha già contribuito a donare oltre 3200 pasti negli ultimi 8 mesi.

Un kit per insegnare ai bambini quali sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

La Fondazione Schneider Electric ha scelto il #GivingTuedsay2019 per presentare un kit informativo sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che sarà distribuito sulla piattaforma per il volontariato VolunteerIn. L’obiettivo è dare ai dipendenti che lo desiderino la possibilità di offrire questa opportunità ad alunni di tutto il mondo. Nel kit ci sono informazioni pratiche, modelli di lettere di presentazione per contattare le scuole, strumenti per insegnare e coinvolgere in modo attivo i bambini nel percorso per raggiungere gli obiettivi di sviluppo.

Infine, l’azienda rinnova il suo supporto alle cause più vicine ai propri dipendenti attraverso “Cœur à cœur” (Da cuore a cuore) - un’iniziativa che permette ai colleghi di tutto il mondo di presentare ciò che fanno le organizzazioni in cui prestano attività di volontariato, sottoponendole al voto sulla piattaforma VolunteerIn. I progetti più votati a livello locale riceveranno una donazione di 1.000 euro. Le tre realtà più popolari nelle varie regioni geografiche verranno inserite nella piattaforma, così che gli altri colleghi possano, se vogliono, sceglierle per supportarle attivamente.

La Fondazione Schneider Electric

In un mondo in cui le sfide sociali e ambientali sono più diffuse e urgenti che mai, la Fondazione Schneider Electric sostiene iniziative innovative e visionarie che possano dare al maggior numero possibile di persone l’energia che serve loro per esprimere le loro potenzialità. E’ con questo spirito pioneristico che la Fondazione cerca di evolversi, interpretando il proprio ruolo di catalizzatore per l’innovazione tecnologica, sociale ed imprenditoriale – e aiutando a chiudere il “gap” energetico e a fare in modo che il processo di transizione energetica nel mondo avvenga in modo equo. Sempre ottimista, la Fondazione ha l’obiettivo di creare una società più giusta, che produca meno emissioni di gas serra, per dare alle generazioni future gli strumenti per trasformare il mondo. Nel 2019, la Fondazione ha gestito oltre 100 progetti, supportato 236.491 giovani e contato su 9.622 giornate di lavoro volontario.

https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/foundation/ – www.volunteerin.com

